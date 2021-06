Comissão de Cultura promove evento "Amazônia, resistência pela vida"; acompanhe

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados promove, nesta sexta-feira (4), evento com o tema "Amazônia, resistência pela vida". Coordenado pelo deputado Airton Faleiro (PT-PA), foi marcado para as 9 horas, no plenário 8.

Assista pelo YouTube.

O encontro, solicitado pela presidente do colegiado, deputada Alice Portugal (PCdoB-BA), faz parte do projeto Manifestos Culturais, promovido pela comissão desde 2013.

De acordo com a deputada, o objetivo deste projeto é "ampliar o olhar sobre as pautas defendidas pela comissão por meio de diferentes linguagens, unindo os debates sobre a cultura com a expressão cultural em si".

"Foi através dessas intervenções em caráter de manifesto que a referida comissão abriu a Casa para diversas reivindicações dos setores da Cultura, permitindo a defesa de suas pautas junto aos parlamentares", ressalta Alice Portugal.

Entre os convidados para participar deste evento estão:

- o vocalista da banda Natiruts, Alexandre Carlo;

- o representante do Grupo de Marabaixo, do Amapá Fábio Marabaixo;

- o cantor, compositor, escritor e produtor cultural do Amapá Zé Miguel;

- o produtor Felipe Cordeiro;

- o cantor e compositor de Rondônia Erivaldo de Melo Trindade (Bado);

- o diretor do documentário Mestres Praianos, Arthur Arias;

- o diretor do documentário O Reflexo do Lago, Fernando Sedtowick.