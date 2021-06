Impacto da pandemia sobre bares e restaurantes será debatido na segunda

Bar na Zona Sul do Rio: fechamento ou restrições no atendimento impactaram fortemente o setor - Tânia Rêgo/Agência Brasil

O ciclo de debates organizado pela Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) para avaliar os efeitos da covid-19 sobre o turismo no Brasil terá sua sexta edição remota nesta segunda-feira (7), às 18h. O tema será “Setor de bares e restaurantes: cenário atual e desafios para o período pós-pandemia".

O setor foi um dos mais fortemente atingidos pela pandemia. Segundo pesquisa divulgada em maio pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), entidade que reúne empresas do setor, 72% dos estabelecimentos relataram estar em dificuldade para honrar pagamentos como impostos, aluguéis e débitos com fornecedores, e 77% estavam trabalhando com prejuízo no mês de abril.

Para o debate desta segunda, estão confirmadas as presenças dos seguintes convidados:

William França, secretário nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Ministério do Turismo

Fernando Blower, diretor-executivo da Associação Nacional de Restaurantes (ANR)

Marcelo Maia, diretor institucional da Associação Brasileira de Franchising (ABF)

Paulo Solmucci, presidente da Abrasel

Brandão Júnior, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Alagoas

Graco Terceiro Neto Parente Miranda, diretor da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA) e presidente do Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação de João Pessoa (PB)

Também foi convidado Ely Mizrahi, presidente do Instituto Foodservice Brasil (IFB).

Parques

Iniciado em 10 de maio, o ciclo de debates foi solicitado pelo senador Fernando Collor (Pros-AL), presidente da CDR.

O sétimo encontro está marcado para 14 de junho, para debater “O papel dos parques como indutores do turismo de lazer: estratégias para a ampliação de turistas nacionais e internacionais".