Aprovada urgência para projeto que autoriza laboratórios veterinários a produzir vacinas contra Covid-19

A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o Projeto de Lei 1343/21, do Senado Federal, que permite aos laboratórios fabricantes de vacinas veterinárias produzirem vacinas contra a Covid-19 desde que cumpram todas as normas sanitárias e as exigências de biossegurança próprias dos estabelecimentos destinados à produção de vacinas humanas, conforme regulamento.

Em seguida, a sessão foi encerrada.

Mais informações em instantes