Quinta, 07 de Maio de 2026
19°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Senador Ciro Nogueira é alvo da 5ª fase da Operação Compliance Zero

Operação foi autorizada pelo ministro do STF André Mendonça

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/05/2026 às 09h20
Senador Ciro Nogueira é alvo da 5ª fase da Operação Compliance Zero
© Paulo Pinto/ Agência Brasil

Policiais federais cumprem desde o início da manhã desta quinta-feira (7) um mandado de prisão temporária e dez de buscas e apreensão na 5ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal (PF). O senador Ciro Nogueira (PP-PI) está entre os investigados.

De acordo com a PF, as ações autorizadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF) ocorrem nos estados do Piauí, de São Paulo, de Minas Gerais e no Distrito Federal.

A decisão do STF autorizou, ainda, o bloqueio de bens, de direitos e de valores no valor de R$ 18,85 milhões.

A operação de hoje objetiva de aprofundar investigações sobre um esquema de corrupção, de lavagem de dinheiro, de organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, informou a PF.

Compliance Zero

Na 4ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada em 16 de abril deste ano, foram presos, em caráter preventivo, o ex-presidente do banco público do Distrito Federal, Paulo Henrique Costa, e o advogado Daniel Monteiro, apontado como operador jurídico-financeiro do esquema fraudulento montado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, que está detido desde o início de março.

Nas quatro primeiras fases da Compliance Zero, a PF cumpriu 96 mandados de busca e apreensão em seis unidades federativas (BA, DF, MG, RJ, RS e SP). A pedido da PF e do Ministério Público (MP), a Justiça determinou o sequestro ou o bloqueio de bens patrimoniais de suspeitos até o limite de R$ 27,7 bilhões e o afastamento dos investigados de eventuais cargos públicos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 3 horas

MP impede que contraventor Adilsinho retorne para o Rio de Janeiro

Ele cumpre pena na Penitenciária de Segurança Máxima em Brasília

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 13 horas

Dino diz que pagamento de novos penduricalhos está proibido

Decisão do STF limitou gratificações e auxílios
Justiça Há 15 horas

Defesa de Vorcaro entrega proposta de delação à PGR e PF

Órgãos vão analisar a proposta e podem pedir mais informações

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 15 horas

Alerj não pode rever prisão do deputado Thiago Rangel, decide Moraes

Parlamentar foi preso ontem em operação da Polícia Federal

 © Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
Justiça Há 1 dia

Lei cria varas federais para interiorização da Justiça em AM e MS

Amazonas receberá duas varas federais; Mato Grosso do Sul, seis

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 27°
22° Sensação
3.18 km/h Vento
73% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h03 Nascer do sol
17h59 Pôr do sol
Sexta
24° 10°
Sábado
10°
Domingo
11°
Segunda
16°
Terça
21°
Últimas notícias
Fraude Milionária Há 16 minutos

Operação da Polícia Civil tem desdobramento em Santo Augusto
Avanço Cultural Há 29 minutos

Biblioteca Pública de Derrubadas conquista reconhecimento estadual e nacional
Tecnologia Há 32 minutos

Horsch capta R$ 115 milhões via Finep com apoio da Macke
Senado Federal Há 32 minutos

MP amplia Move Brasil com até R$ 14,5 bi para caminhões e ônibus
Desenvolvimento Há 33 minutos

Rio Grande do Sul é escolhido para lançamento mundial de tecnologia eólica com participação do governo do Estado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,90 -0,42%
Euro
R$ 5,77 -0,23%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 420,871,24 -0,50%
Ibovespa
187,344,55 pts -0.18%
Mega-Sena
Concurso 3004 (05/05/26)
01
05
07
22
50
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 7018 (06/05/26)
10
15
17
53
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3678 (06/05/26)
01
02
03
04
05
06
08
10
11
14
18
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2920 (06/05/26)
01
09
14
43
44
49
51
54
55
57
79
82
87
90
91
92
93
97
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2953 (06/05/26)
01
11
28
30
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias