Quarta, 06 de Maio de 2026
19°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Defesa de Vorcaro entrega proposta de delação à PGR e PF

Órgãos vão analisar a proposta e podem pedir mais informações

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/05/2026 às 19h55

A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, entregou, nesta terça-feira (5), uma proposta de acordo de delação premiada à Procuradoria-Geral da República (PGR) e a investigadores da Polícia Federal (PF). A expectativa é que Vorcaro delate políticos e magistrados que tiveram algum tipo de relacionamento ilegal com ele.

Com a entrega do documento, que ainda está em sigilo, os dois órgãos passarão a analisar a proposta e poderão pedir mais informações que forem consideradas incompletas. O depoimento de Vorcaro também poderá ser marcado pelos investigadores. Em seguida, os benefícios do acordo também deverão ser discutidos. Não há prazo para conclusão da análise.

O acordo ainda está na fase de negociação. Para ter validade, a proposta precisará ser homologada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator das investigações sobre as fraudes no Master.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Daniel Vorcaro está preso na superintendência da Polícia Federal em Brasília.

No dia 4 de março, o banqueiro voltou a ser preso e foi alvo da terceira fase da Operação Compliance Zero, da PF, que investiga fraudes financeiras no Master e a tentativa de compra da instituição pelo Banco Regional de Brasília (BRB), banco público ligado ao Governo do Distrito Federal (GDF).

André Mendonça atendeu ao pedido de prisão feito pela PF após novos dados da investigação apontarem que Vorcaro deu ordens diretas para os outros acusados para intimidarem jornalistas, ex-empregados e empresários, além de ter acesso prévio ao conteúdo das investigações.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 52 minutos

Dino diz que pagamento de novos penduricalhos está proibido

Decisão do STF limitou gratificações e auxílios

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 3 horas

Alerj não pode rever prisão do deputado Thiago Rangel, decide Moraes

Parlamentar foi preso ontem em operação da Polícia Federal

 © Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
Justiça Há 12 horas

Lei cria varas federais para interiorização da Justiça em AM e MS

Amazonas receberá duas varas federais; Mato Grosso do Sul, seis

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Justiça Há 14 horas

Eleições: prazo para obter ou regularizar título termina nesta quarta

Serviço está disponível nos cartórios eleitorais ou no site do TSE

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 23 horas

STF tem placar de 4 a 1 contra novo recurso sobre revisão da vida toda

Julgamento virtual ficará aberto até a próxima segunda-feira (11)

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 29°
22° Sensação
1.44 km/h Vento
71% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h03 Nascer do sol
18h00 Pôr do sol
Quinta
27° 18°
Sexta
24°
Sábado
11°
Domingo
Segunda
15°
Últimas notícias
Economia Há 14 minutos

Mdic define regras para crédito de R$ 21,2 bi do Move Brasil
Esportes Há 14 minutos

Pan-americano de taekwondo começa nesta quinta no Rio de Janeiro
Senado Federal Há 14 minutos

Votação de retomada de benefícios para o terceiro setor é adiada em duas semanas
Senado Federal Há 49 minutos

Davi Alcolumbre anuncia novo site de história do Senado
Justiça Há 49 minutos

Dino diz que pagamento de novos penduricalhos está proibido

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,92 +0,06%
Euro
R$ 5,78 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 423,002,52 -0,48%
Ibovespa
187,690,86 pts 0.5%
Mega-Sena
Concurso 3004 (05/05/26)
01
05
07
22
50
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 7017 (05/05/26)
12
35
48
58
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3677 (05/05/26)
01
02
03
08
09
10
12
13
14
15
16
18
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2919 (04/05/26)
06
07
26
27
32
40
41
45
49
59
60
61
67
76
80
84
87
88
92
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2952 (04/05/26)
05
12
17
24
26
32
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias