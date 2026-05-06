Quarta, 06 de Maio de 2026
19°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado firma termo de cooperação com universidade para trabalho prisional em hospital de Pelotas

O governo do Estado, por meio da Polícia Penal, e a Universidade Católica de Pelotas (UCPel) assinaram um termo de cooperação que abre 10 vagas de ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
06/05/2026 às 09h48
Governo do Estado firma termo de cooperação com universidade para trabalho prisional em hospital de Pelotas
Colaboração entre Polícia Penal e UCPel passa por ações de pesquisa, ensino e extensão, com capacitações on-line para servidores -Foto: Ascom Polícia Penal

O governo do Estado, por meio da Polícia Penal, e a Universidade Católica de Pelotas (UCPel) assinaram um termo de cooperação que abre 10 vagas de trabalho para pessoas privadas de liberdade no Hospital Universitário São Francisco de Paula, vinculado à instituição de ensino.

Os contratados, monitorados com tornozeleira eletrônica e vinculados ao Instituto Penal de Monitoramento Eletrônico (IPME-5) da 5ª Delegacia Regional da Polícia Penal (5ª DRPP), atuarão em obras, reformas e manutenções prediais corretivas e preventivas; instalações elétricas e hidráulicas; e pinturas em geral. O salário básico inicial previsto é de um salário-mínimo nacional, mais vale-transporte e vale-alimentação, com a remição de um dia de pena para cada três dias trabalhados.

O termo de cooperação, assinado no fim de abril, prevê um treinamento de funcionários do hospital por servidores do sistema prisional, apresentando o perfil do preso trabalhador e o funcionamento do monitoramento eletrônico, com o objetivo de facilitar a ressocialização e a integração dos apenados ao ambiente de trabalho.

A colaboração entre Polícia Penal e UCPel passa por ações de pesquisa, ensino e extensão, com capacitações on-line para servidores da instituição, colaboração científica por meio do Observatório do Sistema Prisional, oficinas profissionais e a oferta de dez bolsas de estudos para pessoas privadas de liberdade.

Avanço para a Região Sul

Este é o 11º termo de cooperação da região, com 148 pessoas privadas de liberdade em empregos remunerados. As atividades para o regime fechado envolvem duas fábricas de fraldas e absorventes (Jaguarão e Santa Vitória do Palmar) e duas fábricas de artefatos de concreto (Canguçu e Pelotas), todas instaladas dentro das unidades prisionais em parceria com as prefeituras municipais.

Com esses mesmos municípios, além da Câmara Municipal e da Prefeitura de Rio Grande e da Prefeitura de Camaquã, existem também termos vigentes para serviços gerais e manutenções em prédios públicos para apenados do regime semiaberto com uso de tornozeleira eletrônica.

A 5ª DRPP busca ampliar a parceria com empresas privadas. Atualmente, são três termos de cooperação em vigência. “Para promoção de cidades mais seguras, é fundamental a parceria entre os municípios e a iniciativa privada, atuando em conjunto com a Polícia Penal, para reinserção social, principalmente na oferta de trabalho”, afirmou o delegado da 5ª DRPP, Eduardo Vieira.

Texto: Ascom Polícia Penal
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Governador e vice, ao lado de secretários de Estado, celebraram entrega às famílias -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Habitação Há 9 horas

Leite e Gabriel entregam 20 casas definitivas em Estrela construídas pelo Programa A Casa é Sua - Calamidade

Em dia de ações na região do Vale do Taquari, o governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza entregaram 20 casas definitivas a famíli...

 Leite e Gabriel, ao lado de secretários, ressaltaram compromisso com qualidade de vida e segurança da população -Foto: Vitor Rosa/Secom
Habitação Há 10 horas

Leite e Gabriel anunciam avanços nas políticas habitacionais em Cruzeiro do Sul

O governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza assinaram nesta terça-feira (5/5), em Cruzeiro do Sul, a ordem de início para as obras...
Geral Há 12 horas

Adolescente invade escola e mata duas funcionárias a tiros no Acre

Autor tem treze anos, é aluno da escola alvo e se entregou à PM

 Leite e Gabriel destacaram que Rede Estadual é prioridade para o governo -Foto: Vitor Rosa/Secom
Obras Há 13 horas

Eduardo Leite e Gabriel Souza autorizam obras de melhorias na Escola Souza Doca, em Muçum

O governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza, acompanhados das secretárias de Obras Públicas, Izabel Matte, e da Educação, Raquel T...

 -
Receita Estadual Há 13 horas

Receita Estadual deflagra terceira fase da Operação Off Road e apura infrações tributárias no setor de veículos

A Receita Estadual, subsecretaria vinculada à Secretaria da Fazenda (Sefaz), deflagrou, nesta terça-feira (5/5), a terceira fase da Operação Off Ro...

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 29°
23° Sensação
1.88 km/h Vento
78% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h03 Nascer do sol
18h00 Pôr do sol
Quinta
27° 18°
Sexta
24°
Sábado
11°
Domingo
Segunda
15°
Últimas notícias
Sistema prisional Há 6 minutos

Governo do Estado firma termo de cooperação com universidade para trabalho prisional em hospital de Pelotas
Senado Federal Há 6 minutos

Zequinha Marinho alerta para avanço do crime organizado na Amazônia
Inclusão Social Há 8 minutos

Encontro especial marca comemorações de aniversário de Vista Gaúcha
Caso Polícial Há 27 minutos

Corpo de jovem é encontrado às margens da BR-392 em Guarani das Missões
Política Há 42 minutos

Rio: projeto cria limite de 5% para cargos comissionados na prefeitura

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,91 +0,00%
Euro
R$ 5,74 +0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 428,725,56 +1,00%
Ibovespa
186,753,81 pts 0.62%
Mega-Sena
Concurso 3004 (05/05/26)
01
05
07
22
50
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 7017 (05/05/26)
12
35
48
58
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3677 (05/05/26)
01
02
03
08
09
10
12
13
14
15
16
18
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2919 (04/05/26)
06
07
26
27
32
40
41
45
49
59
60
61
67
76
80
84
87
88
92
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2952 (04/05/26)
05
12
17
24
26
32
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias