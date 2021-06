Comissão debate projeto que cria Política de Incentivo ao Cacau de Qualidade

Projeto quer devolver ao Brasil título de maior produtor de cacau do mundo - (Foto: Marco Nascimento/Agência Pará)

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural realizará audiência pública na segunda-feira (7) sobre o tema "Política Nacional de Incentivo à Produção de Cacau de Qualidade". A reunião ocorrerá no plenário 6, às 13 horas.

Entre os participantes confirmados estão a diretora executiva da Associação das Indústrias Processadoras de Cacau (AIPC), Anna Paula Losi; e do presidente da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados, Ubiracy Fonseca. Veja a relação de convidados.

O deputado Tito (Avante-BA), que propôs a realização da audiência, disse que o objetivo é debater o Projeto de Lei 4107/19, de autoria do senador Angelo Coronel (PSD/BA).

"A matéria legislativa obteve aprovação no Senado Federal e almeja entre outros

itens promover a produtividade, industrialização e comercialização do cacau em maior escala, devolvendo assim ao Brasil o título de maior produtor de cacau do mundo", observou.