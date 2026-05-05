Terça, 05 de Maio de 2026
17°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo reconhece situação de emergência em mais 22 municípios de PE

Prefeituras já podem solicitar recursos para ações de defesa civil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/05/2026 às 18h18

O governo federal reconheceu a situação de emergência em mais 22 cidades pernambucanas atingidas pelas fortes chuvas no estado desde a semana passada.

A portaria foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (5).

Agora já são 23 os municípios que tiveram a situação de emergência reconhecida pelo governo federal. O governo já havia reconhecido a situação de emergência em Timbaúba.

Além dos municípios pernambucanos, também tiveram a situação de emergência reconhecida, em razão das fortes chuvas, as cidades da Paraíba, Bayeux e Santa Rita, e Bacuri, no Maranhão.

Com o reconhecimento, as prefeituras já podem solicitar recursos do governo federal para ações de defesa civil , como compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório.

Balanço mais recente da Defesa Civil, Pernambuco registra 28 municípios afetados pelas chuvas, com 4.937 desalojados, 2.337 desabrigados, seis óbitos e 27 decretos municipais de situação de emergência.

As mortes registradas em Pernambuco estão associadas principalmente a alagamentos, inundações e deslizamentos de terra em municípios da região metropolitana do Recife e da Zona da Mata.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Paraíba

Na segunda-feira (4), o governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, e o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, sobrevoaram os municípios de Santa Rita, Bayeux e Rio Tinto, os mais atingidos pelas chuvas dos últimos dias.

O governador do estado anunciou medidas, por meio de decreto, que ampliam a abrangência das áreas em situação de emergência na Paraíba.

Na sexta-feira (1º), o governo já havia publicado um primeiro decreto de situação de emergência, voltado a uma área específica da Rodovia PB-036, no trecho entre Alhandra e o entroncamento com a PB-008, em razão de um processo erosivo de grande porte provocado pelas chuvas.

Na manhã desta terça-feira, o governador e representantes dos municípios afetados participaram de reunião remota com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) para acelerar a liberação dos recursos.

No estado, mais de 37 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas, com 480 pessoas que sofreram algum tipo de transtorno devido às precipitações.

Segundo a Defesa Civil da Paraíba, 2.774 pessoas estão desalojadas e 241 desabrigadas. Duas mortes foram confirmadas.

Tempo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou nesta terça-feira um alerta laranja de chuvas intensas, entre 20 milímetros e 30 mm por hora ou até 50 mm/dia, com ventos intensos, entre 40-60 km/h.

O alerta vale para os estados de Pernambuco e Paraíba, já afetados pelas chuvas, e também para os demais estados do Nordeste, região norte e noroeste de Mato Grosso.

Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Saiba mais na reportagem do Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil

Crédito extraordinário

Em razão do cenário, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma medida provisória que abre crédito extraordinário de R$ 305 milhões para ações de proteção e defesa civil coordenadas pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

Os recursos serão destinados a medidas emergenciais de socorro às vítimas, assistência humanitária e restabelecimento de serviços essenciais em municípios afetados por eventos climáticos extremos em diferentes regiões do país.

Segundo o governo federal, os desastres recentes já atingiram cerca de 5 milhões de pessoas em aproximadamente 1.240 municípios.

Em rede social , o presidente anunciou a liberação dos recursos por meio da medida provisória, “que vai garantir R$ 305 milhões para a Defesa Civil, possibilitando o apoio às famílias atingidas pelas fortes chuvas em Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Sul e em outras localidades”.

De acordo com Lula, “o foco é viabilizar ações emergenciais de socorro às vítimas, assistência humanitária e restabelecimento de serviços essenciais”.

O presidente ressaltou que o governo segue acompanhando de perto a situação das regiões afetadas, “e seguirá dando todo o suporte necessário”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Fazenda Há 22 minutos

Receita Estadual divulga pontuação provisória dos municípios no Programa de Integração Tributária do segundo semestre de 2025

A Receita Estadual publicou, por meio da Portaria Sefaz 022/2026 , a pontuação provisória dos municípios participantes do Programa de Integração Tr...

 Além das casas, o governo do Estado investiu mais R$ 1,5 milhão para construir a rede de saneamento básico do loteamento -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Habitação Há 59 minutos

Governador Eduardo Leite e vice-governador Gabriel Souza vistoriam obras de construção de 74 casas definitivas em Muçum

O governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza vistoriaram, nesta terça-feira (5/5), o loteamento Renascer, em Muçum, onde estão send...
Geral Há 2 horas

PRF intensifica ações do Maio Amarelo para reduzir mortes nas rodovias

“No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas” é o tema da campanha

 Obras integram ações do governo do Estado voltadas à qualificação da malha viária, com foco na integração regional -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG
Estradas Há 4 horas

Gabriel Souza assina ordem de início de obras de pavimentação dos acessos a Entre Rios do Sul e a São Pedro das Missões

O vice-governador Gabriel Souza assinou, na terça-feira (5/5), as ordens de início das obras de pavimentação dos acessos aos municípios de Entre Ri...

 Foto: Divulgação
CNH Há 5 horas

Nova Carteira Nacional de Habilitação: brasileiros economizam R$ 1,8 bilhão com curso teórico gratuito

Desde dezembro de 2025, o curso teórico da CNH pode ser feito gratuitamente online, sem carga horária mínima, e o candidato pode ir direto para a prova teórica no Detran

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 30°
24° Sensação
0.89 km/h Vento
73% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h02 Nascer do sol
18h00 Pôr do sol
Quarta
29° 17°
Quinta
27° 15°
Sexta
16°
Sábado
14°
Domingo
14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 20 minutos

Modernização de sistemas críticos avança no setor financeiro
Senado Federal Há 20 minutos

Hermes Klann toma posse como senador por Santa Catarina
Fazenda Há 20 minutos

Receita Estadual divulga pontuação provisória dos municípios no Programa de Integração Tributária do segundo semestre de 2025
Educação Há 20 minutos

Eduardo Leite e Gabriel Souza reforçam preparação das escolas com primeiro plano climático da Rede Estadual
Tecnologia Há 57 minutos

GuttyTech otimiza latência de PCs para e-sports

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,91 -1,06%
Euro
R$ 5,74 -1,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 422,276,48 +1,13%
Ibovespa
186,753,81 pts 0.62%
Mega-Sena
Concurso 3003 (02/05/26)
08
24
27
37
47
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 7016 (04/05/26)
02
29
31
39
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3676 (04/05/26)
04
05
06
08
10
13
15
16
18
19
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2919 (04/05/26)
06
07
26
27
32
40
41
45
49
59
60
61
67
76
80
84
87
88
92
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2952 (04/05/26)
05
12
17
24
26
32
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias