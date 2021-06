Em escola de Alvorada, governador acompanha início da distribuição de 95 mil cestas básicas a famílias vulneráveis do RS

Com o intuito de beneficiar alunos em vulnerabilidade social e suprir a necessidade de famílias afetadas pela pandemia, o governo do Estado começou a distribuir 95 mil kits de alimentação. Nesta quarta-feira (2/6), o governador Eduardo leite e a secretária da Educação, Raquel Teixeira, foram acompanhar o início da distribuição na escola Stella Maris, em Alvorada.

Famílias foram buscar cestas básicas na escola Stella Maris - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

“Estamos fazendo a entrega de 95 mil cestas básicas, através da Secretaria da Educação, para alunos e suas famílias que estão em situação de vulnerabilidade, além de outras 70 mil adquiridas pelo governo e que estão sendo entregues a famílias de detentos, a pessoas que perderam a renda na área da cultura e trabalhadores de outras áreas identificados pela nossa equipe. Ou seja, é uma série de frentes em que estamos atuando, buscando reduzir os transtornos e impactos, claro, a fome das pessoas que estão muito afetadas pela pandemia”, afirmou o Leite.

Recebido pela diretora Lise Fernanda de Cristo Barcellos, o governador aproveitou para conhecer as dependências da escola e recebeu algumas demandas da instituição, como investimentos na área de esportes e em um novo refeitório, que serão analisados pelo governo.

Governador conversou com moradores... - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini ... e com estudantes do município. - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

“Foi uma visita importante, para acompanhar a dedicação dos profissionais da escola, da equipe diretiva e todos os seus funcionários, todos muito dedicados a ficarem próximos da comunidade escolar e enfrentar as dificuldades impostas pela pandemia, além de ouvir e ver de perto as suas demandas, afinal, estar próximo da população é o que nos propomos no governo”, acrescentou o governador.

Cada cesta pesa 26,5 kg, o que totaliza mais de 2,5 mil toneladas de alimentos a serem distribuídos a estudantes e seus familiares em todo o Rio Grande do Sul. Apenas na Stella Maris, 100 kits foram entregues a famílias da localidade.

“A escola Stella Maris está recebendo com muita alegria e empolgação a visita do governador, que veio conversar com as famílias e os estudantes, ver de perto como está o retorno presencial às aulas, distribuir cestas básicas e ouvir as demandas”, afirmou a secretária Raquel.

Governador Leite e a secretária Raquel, acompanhados da diretora Lise Fernanda, circularam pela escola - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

Para os 95 mil kits de alimentação, o investimento foi de R$ 16,5 milhões com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) e irá beneficiar todas as escolas estaduais das 30 coordenadorias regionais de educação (CRE). Na primeira remessa, serão entregues mais de 12 mil kits.

Na última segunda-feira (31/5), foram enviadas 3,8 mil cestas para a região de Caxias do Sul (4ª CRE), 950 cestas para Vacaria (23ª CRE) e 732 para Bento Gonçalves (16ª CRE). Na terça (1º/6), foram entregues 1.891 cestas para a região de Cruz Alta (9ª CRE), 2.884 kits para Santa Cruz do Sul (6ª CRE) e 1.900 para Soledade (25ª CRE). As demais regionais receberão conforme o cronograma decorrer do mês de junho.