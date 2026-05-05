Casos de Raiva Herbívora acendem sinal de atenção em Tiradentes do Sul

A identificação de episódios de raiva em herbívoros durante abril de 2026, no município de Tiradentes do Sul, na região Noroeste do Rio Grande do Sul, colocou órgãos de saúde animal e agricultores em atenção máxima. A enfermidade, altamente letal para os animais, também pode afetar seres humanos, exigindo ações rápidas de contenção.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Agricultura e da Inspetoria de Defesa Agropecuária, além de Tiradentes do Sul, registros também foram confirmados em São Nicolau. O alerta se amplia para municípios próximos, como Esperança do Sul, Crissiumal e Derrubadas, considerados vulneráveis à propagação.

A transmissão ocorre, principalmente, por meio de ataques de morcegos hematófagos — conhecidos como morcegos-vampiros — que se alimentam do sangue dos animais.

Sinais clínicos preocupam

Criadores devem observar atentamente possíveis alterações nos animais, como isolamento do grupo, apatia, comportamento incomum, dificuldade para caminhar, quedas, excesso de saliva e manifestações neurológicas. Detectar precocemente esses sintomas é essencial para evitar novos casos.

Imunização é fundamental

Técnicos destacam que a vacinação é a forma mais segura de proteção contra a doença. O protocolo recomenda uma aplicação inicial seguida de reforço após 21 dias, garantindo a eficácia da imunização no rebanho.

Vacinas serão distribuídas

Como ação emergencial, a prefeitura, em conjunto com a Inspetoria de Defesa Agropecuária, fará a entrega gratuita de doses para produtores situados em um raio de até 10 quilômetros dos focos confirmados, com prioridade para a região de Linha da Praia.

A distribuição ocorrerá na quarta-feira, 6 de maio de 2026, nos seguintes locais e horários:

* Esquina Gaúcha (Campo dos Reais) – das 9h às 11h

* Lajeado Bonito (próximo ao salão comunitário) – das 9h às 11h

* Alto Uruguai (salão da comunidade) – das 14h às 16h

* Esquina Massoti (cancha de bocha do Ivo) – das 14h às 16h

Orientações importantes

As autoridades reforçam que as vacinas serão destinadas exclusivamente aos produtores da área delimitada. Para retirada, é indispensável levar caixa térmica com gelo. Também é aconselhado que os produtores se organizem coletivamente, já que cada frasco contém 25 doses, evitando perdas.

Em caso de suspeita da doença, a recomendação é não manusear os animais e comunicar imediatamente a Inspetoria de Defesa Agropecuária.

A adoção de medidas preventivas é essencial para proteger os rebanhos, reduzir impactos econômicos e preservar a saúde da população.

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