Invest RS conecta inovação, investimentos e oportunidades durante a Gramado Summit 2026

Entre os dias 6 e 8 de maio, a Invest RS participa da edição de 2026 da Gramado Summit, um dos principais encontros de inovação e tecnologia do país, com o objetivo de posicionar o Rio Grande do Sul como um território estratégico para inovação e novos negócios. Ao longo do evento, a agência reforçará seu papel como porta de entrada institucional para a atração de investimentos no Estado, conectando oportunidades a investidores.

A estratégia da agência combina presença institucional e geração de relacionamento qualificado. A Invest RS atuará no estande do governo do Estado, que conta com a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, com atendimento ao público e apresentação dos Books de Oportunidades e Investimentos. A proposta é transformar o espaço em um ambiente de conexão com investidores e empresas interessadas em expandir operações no mercado brasileiro e latino-americano.

A programação da agência contará com participação em painéis e debates sobre temas estratégicos para o desenvolvimento do Estado, incluindo mobilidade aérea avançada, talentos e boas práticas municipais, inovação em saúde, transição energética, turismo e o uso de dados para tomada de decisão. As agendas reúnem representantes do setor público, especialistas e lideranças do ecossistema de inovação para discutir oportunidades, tendências e iniciativas com potencial de impacto econômico e tecnológico para o Rio Grande do Sul.

Para o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, a participação na Gramado Summit representa uma oportunidade estratégica de ampliar conexões e fortalecer o posicionamento do Estado. “A Gramado Summit reúne um ecossistema altamente qualificado, formado por empresas, investidores e profissionais que estão discutindo o futuro dos negócios e da inovação”, avaliou. “Estar presente nesse ambiente é fundamental para mostrar que o Rio Grande do Sul tem ativos concretos para receber investimentos, crescer em setores estratégicos e desenvolver projetos de longo prazo. Temos talentos, universidades de excelência, tradição empreendedora e um ecossistema de inovação cada vez mais consolidado”, complementou Prikladnicki.

Território aberto aos negócios

Com o objetivo de promover o Rio Grande do Sul, a Invest RS promoverá uma intervenção visual no evento, baseada no conceito “Não somos grandes por acaso”. A partir dessa ideia, a agência desenvolveu uma narrativa voltada a reforçar os fatores que tornam o Rio Grande do Sul um território competitivo para investimentos. A ação reúne informações sobre a presença de parques tecnológicos, a qualificação do capital humano, a excelência acadêmica e a capacidade de inovação do Estado, conectando esses diferenciais a uma linguagem visual pensada para gerar impacto e engajamento junto ao público do evento.

A delegação da Invest RS na Gramado Summit é formada pela diretora de Estratégia e Inteligência, Caroline Bücker, pelas gerentes de Feiras e Eventos e de Negócios, Lucila Pellegrini e Maria Paula Merlotti, respectivamente, e pela analista de Negócios Paloma Antônio.

Com uma atuação que une posicionamento institucional, conteúdo especializado e relacionamento estratégico, a Invest RS utiliza a Gramado Summit 2026 para fortalecer a percepção do Rio Grande do Sul como um polo competitivo de inovação e desenvolvimento econômico, ampliando conexões e construindo oportunidades para o futuro do Estado.

Sobre a Invest RS

A Invest RS fomenta o desenvolvimento econômico do Estado por meio da atração de investimentos e da promoção comercial, em cooperação com o poder público e a sociedade. Atua em colaboração com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e segue as diretrizes do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, lançado pelo governo do Estado.

Programação da Invest RS:

Quarta-feira (6/5)

15h: Talentos – Benchmarking e boas práticas municipais Local: Arena de Conteúdos RS Debatedores: Caroline Bücker (Invest RS), Selma Fraga (Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia de Gravataí), Jairo Valandro (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Agricultura de Lajeado) e Valmir Pizzutti (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de São Leopoldo)





16h: Cluster Health Tech RS: Consolidando o Rio Grande do Sul como Hub Internacional de Inovação em Saúde Local: Arena de Conteúdos RS Debatedores: Maria Paula Merlotti (Invest RS) e Raphael Pereira de Abreu (Sedec)







Quinta-feira (7/5)

15h: Book de Oportunidades (Inovação, Transição Energética e Turismo) Local: Arena de Conteúdos RS Debatedores: Lucila Pellegrini (Invest RS), Isa Carla Osterkamp (Sema), Ana Paula Boessio (SICT) e Rafael Ayub (Setur)



16h45: Relevância de dados para tomada de decisão Local: Arena de Conteúdos RS Debatedores: Caroline Bücker (Invest RS) e Susana Kakuta (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos de Porto Alegre)



