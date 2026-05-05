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Governo Leite atinge a marca de 600 obras concluídas em escolas desde 2023

O governo do Estado atingiu, na segunda-feira (4/5), a marca de 600 obras concluídas em escolas estaduais desde 2023, ano de início da atual gestão...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
05/05/2026 às 10h35
Governo Leite atinge a marca de 600 obras concluídas em escolas desde 2023
A 600ª obra terminada foi na EEEM Emílio Sander, em São Leopoldo, com investimento de R$ 2,3 milhões para revitalização completa -Foto: Laiz Flores/Ascom SOP

O governo do Estado atingiu, na segunda-feira (4/5), a marca de 600 obras concluídas em escolas estaduais desde 2023, ano de início da atual gestão de Eduardo Leite. Os trabalhos, fiscalizados pela Secretaria de Obras Públicas (SOP), qualificaram 490 unidades em 194 municípios, com investimento total de R$ 259,4 milhões, beneficiando 183 mil alunos. Os serviços abrangem desde manutenções e recuperações estruturais até a construção de novos prédios, transformando o ambiente escolar de milhares de estudantes e professores em todo o Estado. Desde 2019, foram concluídas 1.042 obras em 810 escolas, totalizando um investimento de R$ 332,4 milhões.

A 600ª obra terminada foi na Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Emílio Sander, em São Leopoldo. Com investimento de R$ 2,3 milhões, ela passou por uma revitalização completa: recuperação de alvenarias, instalação de soleiras e bancadas, substituição de esquadrias, manutenção da cobertura, instalações elétricas e hidrossanitárias, além dos serviços de impermeabilização e pintura internas e externas.

“O que estamos vendo é uma revolução no processo de qualificação da infraestrutura escolar. Os números e os valores são expressivos, atingindo patamares inéditos. Isso é resultado da retomada de investimentos por parte do Estado e da modernização dos processos da SOP”, afirmou a secretária de Obras Públicas, Izabel Matte.

Na área de responsabilidade da 1ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), que atende a Porto Alegre, houve o maior número de demandas concluídas, totalizando 89, com investimento de R$ 47,8 milhões. Em seguida, vem a região da 2ª Crop, de Novo Hamburgo, com 65 obras finalizadas e destinação de R$ 44,6 milhões.

Desde 2023, foram 490 unidades beneficiadas em 194 municípios, com investimento total de R$ 259,4 milhões -Foto: Mauro Nascimento/Secom
Desde 2023, foram 490 unidades beneficiadas em 194 municípios, com investimento total de R$ 259,4 milhões -Foto: Mauro Nascimento/Secom

Educação como prioridade

Desde o início da atual gestão, Leite colocou a educação como uma das prioridades do governo gaúcho. Com as contas públicas equilibradas e a capacidade de investimento retomada, os recursos destinados às escolas estaduais cresceram de forma expressiva a cada ano: em 2023, foram R$ 32,8 milhões aplicados em 144 escolas; em 2024, R$ 66,9 milhões em 176; em 2025, R$ 102,2 milhões em 179; e em 2026, já são R$ 66,4 milhões destinados a 52 escolas.

O valor médio investido por obra também cresceu de forma significativa, mais do que quintuplicou no período: de R$ 212,8 mil em 2023, passou para R$ 356,1 mil em 2024, R$ 503,2 mil em 2025 e R$ 1,2 milhão nos primeiros quatro meses de 2026, reflexo de uma mudança na forma como o Estado cuida de sua rede de ensino, deixando para trás o ciclo de manutenções pontuais para investir em amplas recuperações que garantam condições dignas de aprendizado.

Além das manutenções estruturais, a SOP tem trabalhado para transformar a identidade das escolas estaduais. Por meio do projeto Escola+ , as unidades passaram a seguir um padrão visual reconhecível, com fachadas padronizadas nas cores oficiais do Estado, novas placas, sinalizações internas e externas e elementos arquitetônicos replicáveis.

Reforma preservou aspectos históricos e artísticos no IE Flores da Cunha, em Porto Alegre -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Reforma preservou aspectos históricos e artísticos no IE Flores da Cunha, em Porto Alegre -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Obras por todo o Estado

Entre as 600 obras concluídas, destaca-se o Instituto de Educação (IE) General Flores da Cunha, em Porto Alegre, com investimento de R$ 22,9 milhões. No prédio histórico, houve restauração e modernização do mobiliário e do imóvel, do auditório, do ginásio e dos pisos, recuperação de instalações elétricas e esquadrias e readequação de espaços.

Em Caxias do Sul, o IE Cristóvão de Mendonza recebeu R$ 5,9 milhões para reparos nos blocos A, B e C, a construção de um refeitório e a recuperação do ginásio e do auditório, que estava fechado desde 2013 e é o maior espaço do gênero no município, com capacidade para 815 lugares. Com um custo de R$ 17,3 milhões, estão em execução a continuação da recuperação dos blocos B e C, a manutenção da calçada e do pátio interno e a substituição das grades externas. Quando finalizadas todas as etapas, o valor total chegará a R$ 30 milhões.

Em Santa Cruz do Sul, a Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) José Mânica contou com aporte de R$ 4,4 milhões para a construção de um prédio de dois pavimentos, com 1.532 metros quadrados, interligado à estrutura existente por passarelas cobertas. O espaço abriga biblioteca, laboratórios de informática e ciências, dez salas de aula, refeitório, cozinha, secretaria, banheiros adaptados e salas da direção e vice-direção.

“Estamos comemorando a 600ª obra, mas ainda teremos outras celebrações. Este ano será de consolidação da qualificação da Rede Estadual de Ensino, e muitas obras ainda ocorrerão para que os alunos tenham os melhores ambientes em sua trajetória escolar”, projetou Izabel.

Escola José Mânica, em Santa Cruz do Sul, recebeu R$ 4,4 milhões para novo prédio com mais de 1,5 mil metros quadrados -Foto: Jéssica Seibt/SOP
Escola José Mânica, em Santa Cruz do Sul, recebeu R$ 4,4 milhões para novo prédio com mais de 1,5 mil metros quadrados -Foto: Jéssica Seibt/SOP

Texto: Ascom SOP
Edição: Secom

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