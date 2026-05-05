Terça, 05 de Maio de 2026
17°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Com aumento de temperatura, instabilidade persiste no RS nesta terça-feira

instabilidade persiste em diferentes regiões gaúchas, com possibilidade de chuva ou garoa em pontos localizados

Por: Andre Eberhardt Fonte: Correio do Povo
05/05/2026 às 07h50 Atualizada em 05/05/2026 às 07h54
Com aumento de temperatura, instabilidade persiste no RS nesta terça-feira
(Foto: Arte Sistema Província)

O sol aparece entre nuvens no Rio Grande do Sul nesta terça-feira, 5, mas o tempo não firma. A instabilidade persiste em diferentes regiões gaúchas, com possibilidade de chuva ou garoa em pontos localizados, mas com baixos volumes e, apenas muito isoladamente, de maior intensidade.

Em Porto Alegre e região, o dia começa com muita nebulosidade e chance de precipitação; depois, o sol abre e as temperaturas sobem. A tarde deve ser quente para os padrões de maio em grande parte do estado.

A previsão para a semana é de “montanha-russa” térmica no estado, segundo a MetSul Meteorologia. O início foi marcado por ar frio: na segunda-feira, Herval registrou -1,5°C e Pinheiro Machado, -0,2°C — o segundo dia de maio e o quinto do ano com mínimas negativas no RS. Agora, o frio fica para trás, ao menos por enquanto.

A partir desta terça, uma corrente de jato em baixos níveis passa a transportar ar quente da Bolívia, do Paraguai e do Centro-Oeste brasileiro, elevando as temperaturas com máximas ao redor e acima de 30°C em muitas cidades até quinta-feira. O calor se intensifica especialmente na quarta e na quinta, quando algumas localidades podem atingir 32°C a 33°C. As noites também aquecem muito: mínimas entre 20°C e 23°C são esperadas em diversas regiões na quinta-feira.

Apesar do calor fora de época, a MetSul ressalta que o episódio não se caracteriza como veranico, já que o período quente será curto. Pelos critérios históricos, são necessários ao menos quatro dias consecutivos de temperaturas elevadas com estabilidade atmosférica, condição que não deve ocorrer neste episódio.

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 8 milhões nesta terça-feira

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

 Unidade Tudo Fácil de Uruguaiana terá 251,52m², 13 guichês e outros três para autoatendimento -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom
Planejamento Há 9 horas

Leite assina celebração de comodato do imóvel onde será instalada unidade do Tudo Fácil em Uruguaiana

O governador Eduardo Leite e a secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, estiveram em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, nes...
Geral Há 12 horas

Prefeitura do Rio fecha Ciclovia Tim Maia após ondas de 2 metros

Capital está sob alerta de ressaca da Marinha desde domingo

 -
Fazenda Há 13 horas

Governo promove novo encontro do Conselho de Boas Práticas Tributárias com debate sobre estratégias fiscais para o RS

O governo do Estado promoveu, nesta segunda-feira (4/5), a 21ª reunião do Conselho de Boas Práticas Tributárias (CBPT). O encontro do colegiado, qu...

 Nova ponte fortalece eixo logístico da RSC-287 com infraestrutura estratégica que impulsiona competitividade regional -Foto: Vitor Rosa/Secom
Estradas Há 14 horas

Governador Eduardo Leite vistoria reconstrução de ponte na RSC-287 em Santa Maria

O governador Eduardo Leite participou, nesta segunda-feira (4/5), de vistoria técnica na nova ponte sobre o Arroio Grande, na RSC-287, em Santa Mar...

Tenente Portela, RS
19°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 30°
19° Sensação
0.98 km/h Vento
92% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h02 Nascer do sol
18h00 Pôr do sol
Quarta
29° 17°
Quinta
27° 15°
Sexta
16°
Sábado
14°
Domingo
14°
Últimas notícias
Crime Violento Há 13 minutos

Mulher de 62 anos é assassinada em Pejuçara; companheiro é principal suspeito
Ataque Digital Há 17 minutos

Prefeitura de Redentora alerta para invasão em número de celular institucional
Direitos Humanos Há 37 minutos

Uniões homoafetivas completam 15 anos de reconhecimento pelo STF
Prazo Final Há 43 minutos

Prazo para tirar ou regularizar o título eleitoral termina nesta quarta-feira (6)
Direitos Humanos Há 1 hora

Quase 50% das mulheres maiores de 16 anos sofreram assédio em 2025

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,96 +0,06%
Euro
R$ 5,80 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 426,925,79 +1,09%
Ibovespa
185,600,13 pts -0.92%
Mega-Sena
Concurso 3003 (02/05/26)
08
24
27
37
47
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 7016 (04/05/26)
02
29
31
39
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3676 (04/05/26)
04
05
06
08
10
13
15
16
18
19
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2919 (04/05/26)
06
07
26
27
32
40
41
45
49
59
60
61
67
76
80
84
87
88
92
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2952 (04/05/26)
05
12
17
24
26
32
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias