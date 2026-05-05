Com aumento de temperatura, instabilidade persiste no RS nesta terça-feira

O sol aparece entre nuvens no Rio Grande do Sul nesta terça-feira, 5, mas o tempo não firma. A instabilidade persiste em diferentes regiões gaúchas, com possibilidade de chuva ou garoa em pontos localizados, mas com baixos volumes e, apenas muito isoladamente, de maior intensidade.

Em Porto Alegre e região, o dia começa com muita nebulosidade e chance de precipitação; depois, o sol abre e as temperaturas sobem. A tarde deve ser quente para os padrões de maio em grande parte do estado.

A previsão para a semana é de “montanha-russa” térmica no estado, segundo a MetSul Meteorologia. O início foi marcado por ar frio: na segunda-feira, Herval registrou -1,5°C e Pinheiro Machado, -0,2°C — o segundo dia de maio e o quinto do ano com mínimas negativas no RS. Agora, o frio fica para trás, ao menos por enquanto.

A partir desta terça, uma corrente de jato em baixos níveis passa a transportar ar quente da Bolívia, do Paraguai e do Centro-Oeste brasileiro, elevando as temperaturas com máximas ao redor e acima de 30°C em muitas cidades até quinta-feira. O calor se intensifica especialmente na quarta e na quinta, quando algumas localidades podem atingir 32°C a 33°C. As noites também aquecem muito: mínimas entre 20°C e 23°C são esperadas em diversas regiões na quinta-feira. Apesar do calor fora de época, a MetSul ressalta que o episódio não se caracteriza como veranico, já que o período quente será curto. Pelos critérios históricos, são necessários ao menos quatro dias consecutivos de temperaturas elevadas com estabilidade atmosférica, condição que não deve ocorrer neste episódio.