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Leite assina celebração de comodato do imóvel onde será instalada unidade do Tudo Fácil em Uruguaiana

O governador Eduardo Leite e a secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, estiveram em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, nes...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
05/05/2026 às 00h31
Leite assina celebração de comodato do imóvel onde será instalada unidade do Tudo Fácil em Uruguaiana
Unidade Tudo Fácil de Uruguaiana terá 251,52m², 13 guichês e outros três para autoatendimento -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

O governador Eduardo Leite e a secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, estiveram em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, nesta segunda-feira (4/5), onde visitaram o local onde será implantada a nova unidade de atendimento Tudo Fácil no município. Na ocasião, também ocorreu o ato de assinatura de alteração de decreto municipal prevendo a ampliação do espaço a ser cedido à concessionária da Estação Rodoviária de Uruguaiana para o fim de cessão de uso para a instalação de unidade do Tudo Fácil, que administra o espaço.

Após, o governador assinou o anúncio da celebração de contrato de comodato pelo Estado, por intermédio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), tendo por objeto o imóvel no qual será instalada a unidade de operação de serviços públicos integrados, no âmbito do Programa Tudo Fácil em Uruguaiana.

Leite falou sobre as mudanças realizadas para levar unidades do Tudo Fácil para cidades do interior do Estado. “Temos avançado em parcerias com os municípios em todas as áreas, e investir no Tudo Fácil reforça um princípio essencial da nossa gestão, de que o governo existe para servir à sociedade. Nossa postura é ir ao encontro do cidadão e facilitar a sua vida”, ressaltou Leite. “Quando assumimos, o Tudo Fácil estava restrito a Porto Alegre e operava em estruturas precárias. Nós reestruturamos o programa, o levamos para o interior, totalizando 11 unidades, e, agora, chegou a vez de Uruguaiana contar com a sua própria unidade”, destacou o governador.

A unidade Tudo Fácil de Uruguaiana terá 251,52m², 13 guichês e outros três para autoatendimento. O local funcionará de segunda a sábado e a expectativa é de sejam realizados cinco mil atendimentos mensais. A obra de adequação será custeada pela concessionária, enquanto o Estado arcará com o mobiliário e a contratação da mão-de-obra terceirizada. A nova unidade estará localizada na Estação Rodoviária de Uruguaiana, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 3278, Bairro Centro.

“Este é um passo importante para aproximar o Estado da população de Uruguaiana e de toda a Fronteira Oeste. Por meio do Tudo Fácil, será possível realizar serviços essenciais em um único espaço, qualificando o atendimento ao cidadão e garantindo mais agilidade”, afirmou a secretária Danielle Calazans . “Para ampliar o atendimento do Tudo Fácil nesta região estratégica, foi realizado um esforço conjunto entre o Estado e o Município”, completou.

"Reestruturamos o programa, levamos para o interior, totalizando 11 unidades", diz Leite ao destacar investimentos nos serviços -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Tudo Fácil

O Tudo Fácil reúne a prestação de serviços públicos em diversas cidades do Estado. Hoje existem 11 unidades em operação no Rio Grande do Sul, além da Unidade Móvel. Em 2025, foram realizados 1.060.857 atendimentos, sendo 990.306 deles de forma presencial. Entre os principais serviços disponibilizados pela rede Tudo Fácil estão emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN); segunda via de contas de consumo, auxílio à senha do gov.br e serviços do DetranRS, IPE Prev e IPE Saúde, entre outros.

A chegada do Tudo Fácil a Uruguaiana amplia o acesso da população a serviços públicos de forma moderna, integrada e humanizada. O município foi selecionado com base em critérios técnicos e está situado em uma região com população estimada de 746 mil habitantes, sendo Uruguaiana o município mais populoso, com aproximadamente 117 mil habitantes.

Texto: Ascom SPGG
Edição: Secom

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