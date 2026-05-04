Segunda, 04 de Maio de 2026
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo promove novo encontro do Conselho de Boas Práticas Tributárias com debate sobre estratégias fiscais para o RS

O governo do Estado promoveu, nesta segunda-feira (4/5), a 21ª reunião do Conselho de Boas Práticas Tributárias (CBPT). O encontro do colegiado, qu...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
04/05/2026 às 21h00
Governo promove novo encontro do Conselho de Boas Práticas Tributárias com debate sobre estratégias fiscais para o RS
-

O governo do Estado promoveu, nesta segunda-feira (4/5), a 21ª reunião do Conselho de Boas Práticas Tributárias (CBPT). O encontro do colegiado, que funciona como um canal de diálogo permanente entre representantes da sociedade e a Receita Estadual, ocorreu na Secretaria da Fazenda (Sefaz), em Porto Alegre. A reunião contou com a participação de diversas entidades representativas do setor econômico, além de servidores do fisco gaúcho e da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Uma das novidades foi a apresentação dos avanços do Grupo de Trabalho de Combate à Informalidade e Ilegalidade, instância do CBPT que tem como objetivo elaborar ações conjuntas no combate à falsificação de produtos no Rio Grande do Sul. Entre as medidas alinhadas na segunda reunião do grupo, realizada em abril, estão o contínuo aperfeiçoamento do canal de denúncias, a criação de uma central especializada de combate à falsificação na Receita Estadual, a manutenção permanente de interlocução com outras instituições e o reforço da educação fiscal junto à sociedade.

A reunião também debateu temas relacionados à política tributária, como a saída de produtos do regime de Substituição Tributária, aos avanços do Programa Desenvolve RS, que agora conta com informações de análise de contexto nos painéis de indicadores econômicos RS 360, e aos desafios da implantação nacional do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), no âmbito da Reforma Tributária do Consumo (RTC). Nesse contexto, foi publicado, na última semana, o Regulamento do IBS, cuja elaboração também contou com o trabalho de servidores gaúchos. O documento possui 617 artigos e detalha aspectos do novo tributo compartilhado entre Estados e municípios.

No encontro, a Receita Estadual fez um balanço do segundo edital do Acordo Gaúcho , cuja adesão se encerrou na última quinta-feira (30/4) . O programa ofereceu descontos e possibilidade de parcelamento de dívidas de ICMS, inclusive com utilização de precatórios para abatimento de até 60% do valor da dívida.

O que é o CBPT

Criado pela Lei 15.576/20 e implementado em agosto de 2022 pela Receita Estadual, o CBPT é um fórum permanente de diálogo entre administração tributária e representantes de contribuintes e da sociedade. Integram o grupo 22 conselheiros, que representam 12 entidades: Receita Estadual, PGE, Fecomércio, Federasul, Conselho Regional de Contabilidade (CRC), Sebrae, Federação das Câmaras de Comércio e de Serviços (FCCS), Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul (Ocergs), Fiergs, Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas no RS (Fetransul), Federação da Agricultura do RS (Farsul) e OAB, além de representantes de outras entidades convidadas.

Para a execução dos trabalhos, o CBPT promove reuniões mensais e presenciais para aumentar a proximidade, a transparência, além da confiança nas relações, bem como oportunizar o debate e a busca por soluções relacionadas a temas de interesse mútuo e questões tributárias estratégicas para o Rio Grande do Sul. A próxima reunião está prevista para ocorrer em junho.

Texto: Ascom Sefaz
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 1 hora

Prefeitura do Rio fecha Ciclovia Tim Maia após ondas de 2 metros

Capital está sob alerta de ressaca da Marinha desde domingo

 Nova ponte fortalece eixo logístico da RSC-287 com infraestrutura estratégica que impulsiona competitividade regional -Foto: Vitor Rosa/Secom
Estradas Há 3 horas

Governador Eduardo Leite vistoria reconstrução de ponte na RSC-287 em Santa Maria

O governador Eduardo Leite participou, nesta segunda-feira (4/5), de vistoria técnica na nova ponte sobre o Arroio Grande, na RSC-287, em Santa Mar...

 O governador destacou que a obra representa um novo padrão de infraestrutura no Estado -Foto: Vitor Rosa/Secom
Estradas Há 5 horas

Eduardo Leite vistoria obras de reconstrução da ERS-348 e reforça estratégia de resiliência climática no Estado

O governador Eduardo Leite vistoriou, nesta segunda-feira (4/5), as obras de reconstrução da ERS-348, no trecho entre Agudo e Dona Francisca, na re...

 Porto do Rio Grande gera mais de R$ 100 milhões em economia logística entre 2024 e 2025 -Foto: Ascom Portos RS
Portos e hidrovias Há 8 horas

Complexo portuário do Rio Grande se consolida como o segundo mais eficiente do Brasil

O complexo portuário do Rio Grande alcançou um dos melhores desempenhos operacionais do país, consolidando-se como referência nacional em eficiênci...
Geral Há 8 horas

Avião de bimotor cai e bate em prédio em Belo Horizonte

Piloto e três passageiros estavam a bordo da aeronave

Tenente Portela, RS
19°
Tempo limpo
Mín. 13° Máx. 26°
19° Sensação
1.48 km/h Vento
91% Umidade
87% (0.47mm) Chance chuva
07h01 Nascer do sol
18h01 Pôr do sol
Terça
31° 15°
Quarta
31° 17°
Quinta
29° 18°
Sexta
21°
Sábado
11°
Últimas notícias
Justiça Há 32 minutos

Moraes rejeita revisar pena de Débora do Batom, condenada pelo 8/1
Agricultura Há 32 minutos

Governo de SC amplia investimentos no agro com entrega de equipamentos, novos programas e apoio à agricultura familiar

Economia Há 1 hora

IR 2026: chance maior de inclusão no primeiro lote termina domingo
Geral Há 1 hora

Prefeitura do Rio fecha Ciclovia Tim Maia após ondas de 2 metros
Direitos Humanos Há 1 hora

Policiais em serviço mataram 142 pessoas em três meses no estado de SP

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,96 +0,06%
Euro
R$ 5,80 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 422,109,14 -0,05%
Ibovespa
185,600,13 pts -0.92%
Mega-Sena
Concurso 3003 (02/05/26)
08
24
27
37
47
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 7015 (02/05/26)
04
13
52
53
55
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3675 (02/05/26)
02
03
04
05
07
08
10
12
13
15
17
18
19
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2918 (29/04/26)
07
08
09
10
14
20
26
29
38
42
47
56
68
72
84
85
86
87
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2951 (29/04/26)
12
26
31
39
41
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias