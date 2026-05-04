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Governador Eduardo Leite vistoria reconstrução de ponte na RSC-287 em Santa Maria

O governador Eduardo Leite participou, nesta segunda-feira (4/5), de vistoria técnica na nova ponte sobre o Arroio Grande, na RSC-287, em Santa Mar...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
04/05/2026 às 19h15
Governador Eduardo Leite vistoria reconstrução de ponte na RSC-287 em Santa Maria
Nova ponte fortalece eixo logístico da RSC-287 com infraestrutura estratégica que impulsiona competitividade regional -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador Eduardo Leite participou, nesta segunda-feira (4/5), de vistoria técnica na nova ponte sobre o Arroio Grande, na RSC-287, em Santa Maria. A estrutura conta com 11,1 metros de largura e mais de 60 metros de extensão, além da duplicação de cerca de 800 metros de pista, elevada em aproximadamente dois metros para ampliar a segurança da via, com investimento de R$ 65 milhões. O secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, acompanhou a agenda.

Leite ressaltou que a entrega simboliza um avanço na estratégia de reconstrução do Estado após os eventos meteorológicos de 2024, com foco em soluções mais seguras e duradouras. “Estamos reconstruindo conexões e confiança. Esta é uma ponte pensada para durar, servir e proteger, com engenharia preparada para eventos climáticos mais extremos, dentro da lógica de reconstruir melhor aquilo que foi perdido”, afirmou.

"A obra simboliza a retomada da confiança e a reconstrução qualificada das conexões afetadas", diz Leite -Foto: Vitor Rosa/Secom

A intervenção está dividida em duas etapas. A primeira fase foi concluída em março deste ano pela concessionária Rota de Santa Maria, com investimento de R$ 35 milhões. A segunda etapa, já em andamento, prevê a construção de uma nova estrutura paralela e a execução de serviços complementares, com conclusão estimada para o final de 2026 e aporte adicional de R$ 30 milhões.

Os recursos integram um pacote mais amplo de R$ 110 milhões viabilizado pelo Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) , por meio do mecanismo de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. O investimento contempla também intervenções em outros trechos da rodovia, como no Arroio Barriga, em Novo Cabrais, além de pontos localizados em Candelária e no distrito de Mariante, em Venâncio Aires.

Intervenções na RSC-287 beneficiam 13 municípios do Estado -Foto: Luís André/Secom
Intervenções na RSC-287 beneficiam 13 municípios do Estado -Foto: Luís André/Secom

A ponte está inserida em um dos principais eixos logísticos do Estado. A RSC-287 conecta regiões produtoras ao longo de 13 municípios e é fundamental para o escoamento da produção agroindustrial, além de impulsionar a geração de emprego, renda e competitividade na região central.

Infraestrutura reforçada impulsiona mobilidade na rodovia

A RSC-287 totaliza 12 quilômetros de duplicação entregues recentemente. No início deste ano, foi concluído o trecho entre os quilômetros 30 e 36,2, em Tabaí. Em setembro de 2025, outros seis quilômetros foram liberados ao tráfego, sendo quatro quilômetros em Santa Cruz do Sul — com dois quilômetros de vias marginais, uma passarela, duas interseções e três viadutos — e dois quilômetros na zona urbana de Tabaí, com três quilômetros de marginais, duas passarelas e dois dispositivos de retorno.

Ao final da agenda, o governador reforçou o compromisso com a reconstrução e a qualificação da infraestrutura gaúcha. “Seguimos trabalhando com planejamento, acompanhando cada etapa das obras e fortalecendo parcerias para entregar uma infraestrutura cada vez mais moderna, segura e eficiente para os gaúchos”, concluiu.

Texto: Ascom Sergs e Sue Gotardo/Secom
Edição: Secom

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