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Eduardo Leite vistoria obras de reconstrução da ERS-348 e reforça estratégia de resiliência climática no Estado

O governador Eduardo Leite vistoriou, nesta segunda-feira (4/5), as obras de reconstrução da ERS-348, no trecho entre Agudo e Dona Francisca, na re...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
04/05/2026 às 17h28
Eduardo Leite vistoria obras de reconstrução da ERS-348 e reforça estratégia de resiliência climática no Estado
O governador destacou que a obra representa um novo padrão de infraestrutura no Estado -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador Eduardo Leite vistoriou, nesta segunda-feira (4/5), as obras de reconstrução da ERS-348, no trecho entre Agudo e Dona Francisca, na região Central. A intervenção contempla os 13 quilômetros mais impactados pelas enchentes de 2024 e integra o conjunto de ações estruturantes do Plano Rio Grande . O investimento nesta etapa soma R$ 169,76 milhões, com recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), chegando a R$ 229,45 milhões ao considerar outros trechos e obras complementares na rodovia.

Em sua fala, o governador destacou que a reconstrução da ERS-348 representa um novo padrão de infraestrutura no Estado, voltado à resiliência climática e à retomada econômica das regiões atingidas. “Estamos reconstruindo com mais qualidade e preparação para o futuro, garantindo segurança para as pessoas e fortalecendo a conexão entre os municípios”, afirmou.

Leite ressaltou que as obras buscam garantir segurança para as pessoas e fortalecer a conexão entre os municípios -Foto: Vitor Rosa/Secom
Leite ressaltou que as obras buscam garantir segurança para as pessoas e fortalecer a conexão entre os municípios -Foto: Vitor Rosa/Secom

A obra está sendo executada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt). Estão sendo construídos dois viadutos de várzea nos km 52 e 53, um com 500 metros e outro com 400 metros de extensão. Para a estrutura de 500 metros, já foram realizados os serviços de cravação de perfis metálicos e foram concluídos os blocos de fundação e as vigas de ligação dos pórticos. Na estrutura de 400 metros, foram concluídos os blocos de fundação e as vigas de ligação dos pórticos, e estão em execução os pilares dos pórticos, as vigas travessas e a fabricação de pré-lajes.

Liderado pelo governador Eduardo Leite, o Plano Rio Grande é um programa de Estado criado para proteger a população gaúcha, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro. O Rio Grande do Sul e o Brasil nunca tiveram, até aqui, um plano estruturado com essa finalidade.

Estão sendo construídos dois viadutos de várzea nos km 52 e 53, um com 500 metros e outro com 400 metros de extensão -Foto: Vitor Rosa/Secom
Estão sendo construídos dois viadutos de várzea nos km 52 e 53, um com 500 metros e outro com 400 metros de extensão -Foto: Vitor Rosa/Secom

Infraestrutura adaptada ao novo cenário climático

A rodovia será elevada em mais de três metros em alguns pontos, para atender à necessidade hidrológica, garantindo mais segurança no enfrentamento de eventos climáticos extremos. Na sequência, será dada continuidade, entre outros serviços, às fundações, avanços da terraplenagem e drenagem, implantação da pavimentação e sinalização definitiva.

O titular da Selt, Clóvis Magalhães, destacou que o avanço nesse trecho da ERS-348 é muito significativo. “Essa foi a rodovia mais atingida pelas cheias, sabemos da expectativa da população pela retomada dessa conexão regional, e por ser uma obra muito complexa, exige muito preparo e técnica para entregarmos uma estrutura realmente resiliente às investidas do clima.”

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, pontuou que os estudos foram aprofundados, resultando em soluções adequadas para o enfrentamento das questões hidrológicas características da região. “Os trabalhos seguem em bom ritmo, para que, dentro do prazo estabelecido, possamos entregar a melhor solução para a população retomar a trafegabilidade com segurança”.

Rodovia será elevada em mais de três metros em alguns pontos, para atender à necessidade hidrológica da região -Foto: Luís André/Secom
Rodovia será elevada em mais de três metros em alguns pontos, para atender à necessidade hidrológica da região -Foto: Luís André/Secom

Obras de rodovia e pontes estão em andamento

Também na ERS-348, estão em andamento a recuperação da rodovia entre São João do Polêsine e Dona Francisca, onde estão sendo reconstruídos dez quilômetros, com investimentos de R$ 33,2 milhões. A obra teve início em outubro e deve ser concluída este ano.

Em setembro, foram iniciadas as obras de duas pontes na ERS-348, uma sobre o Arroio Guarda Mor e outra sobre o Rio Soturno, com investimento de R$ 26,5 milhões. As duas estruturas, que foram levadas pelas enchentes de 2024, também devem ser concluídas em 2026.

A nova ponte sobre o Arroio Guarda Mor, no trecho entre Ivorá e o acesso a Faxinal do Soturno, terá 120 metros de extensão, 12 metros de largura e mão dupla. Será 3,42 metros mais alta do que a anterior, aumentando sua segurança e resiliência. O investimento totalizará R$ 11,8 milhões.

Já a ponte sobre o Rio Soturno, no município de Faxinal do Soturno, contará com 160 metros de extensão, também com 12 metros de largura e mão dupla. A estrutura será 2,38 metros mais alta que a anterior, com investimento de R$ 14,7 milhões.

Texto: Ascom Daer
Edição: Secom

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