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Complexo portuário do Rio Grande se consolida como o segundo mais eficiente do Brasil

O complexo portuário do Rio Grande alcançou um dos melhores desempenhos operacionais do país, consolidando-se como referência nacional em eficiênci...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
04/05/2026 às 15h08
Complexo portuário do Rio Grande se consolida como o segundo mais eficiente do Brasil
Porto do Rio Grande gera mais de R$ 100 milhões em economia logística entre 2024 e 2025 -Foto: Ascom Portos RS

O complexo portuário do Rio Grande alcançou um dos melhores desempenhos operacionais do país, consolidando-se como referência nacional em eficiência e competitividade. Com base em dados do sistema Porto Sem Papel e do anuário da Antaq, a Portos RS registra o segundo melhor resultado nacional na relação entre custo e eficiência operacional, mesmo diante de um cenário desafiador.

Entre 2024 e 2025, o porto apresentou uma evolução estimada de 12% nos índices de eficiência, resultado de investimentos contínuos em infraestrutura, modernização tecnológica e aprimoramento da gestão portuária. A melhoria nos indicadores operacionais gerou impacto direto na cadeia logística, com economia superior a R$ 103 milhões no biênio, colocando o Porto do Rio Grande entre os empreendimentos portuários que mais geram valor no país.

Somente na redução de custos com estadia, o complexo atingiu a segunda maior economia nacional, com mais de R$ 59 milhões. Ao considerar também os ganhos com atracação, Rio Grande figura como o segundo porto que mais gerou economia no Brasil. Além disso, a maior disponibilidade da infraestrutura operacional projeta um potencial de R$ 66,4 milhões em faturamento adicional.

Eficiência operacional reduz custos e acelera operações

Os avanços operacionais também são evidentes nos principais indicadores: o tempo médio de estadia caiu de 55,1 horas para 47,9 horas, enquanto o tempo médio de atracação foi reduzido em 4,95 horas. Com um custo médio de R$ 5.296,81 por hora por navio, essa redução representa ganhos relevantes para armadores e operadores, além de acelerar o giro das embarcações. Os resultados refletem uma gestão mais eficiente dos berços e uma coordenação logística mais integrada, reduzindo tempos ociosos e ampliando a produtividade.

Resultados refletem política consistente de qualificação da infraestrutura logística estadual -Foto: Ascom Portos RS
Resultados refletem política consistente de qualificação da infraestrutura logística estadual -Foto: Ascom Portos RS

Mesmo operando com alto volume de cargas, o Porto do Rio Grande concentra 7,5% dos Documentos Únicos Virtuais (DUVs), a segunda maior participação nacional, o que reforça sua capacidade de manter elevados níveis de eficiência mesmo sob demanda intensa.

Os resultados também evidenciam o papel estratégico do complexo no desenvolvimento econômico, impulsionando cadeias produtivas como grãos, fertilizantes e cargas gerais, fundamentais para o comércio exterior. A resiliência operacional diante de desafios recentes garante previsibilidade e confiabilidade, com ganhos que chegam a ser até cinco vezes superiores aos de portos com demanda semelhante, consolidando uma vantagem competitiva relevante.

Política logística fortalece desempenho do Estado

O secretário de Logística e Transportes, Clóvis Magalhães, destaca que o desempenho do complexo reflete uma política consistente de qualificação da infraestrutura logística do Estado. “Esse resultado demonstra que o Rio Grande do Sul está avançando de forma sólida na modernização de seus ativos estratégicos. A eficiência do porto é consequência de planejamento, gestão qualificada e investimentos contínuos, que ampliam a competitividade do Estado no cenário nacional e internacional”, afirma.

Para o coordenador de Transformação Digital da Secretaria Nacional de Portos, Tiego Arruda, a combinação entre competitividade tarifária e desempenho operacional colocou a Portos RS em posição de destaque no cenário brasileiro. “A Portos RS alcançou o segundo melhor resultado nacional ao conjugar custo e eficiência operacional portuária. Contra dados, não há argumentos. A eficiência portuária é resultado de inúmeros fatores, mas o elemento primordial é, sem dúvida, a gestão.”

Já o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, destaca que os indicadores recentes apontam avanço consistente no desempenho do complexo portuário gaúcho. “Os números comprovam que estamos no caminho certo. O Porto do Rio Grande vem alcançando níveis de eficiência que o colocam entre os melhores do Brasil, resultado de planejamento, investimento e comprometimento das equipes, em sinergia com o setor privado.”

Os resultados consolidam o complexo portuário do Rio Grande como referência nacional em eficiência, competitividade, gestão portuária e geração de valor para o comércio exterior do Brasil.

Texto: Ascom Portos RS
Edição: Secom

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