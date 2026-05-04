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Avião de bimotor cai e bate em prédio em Belo Horizonte

Piloto e três passageiros estavam a bordo da aeronave

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/05/2026 às 14h31

Um avião bimotor de pequeno porte caiu e atingiu um prédio no Bairro Silveira, região nordeste de Belo Horizonte, no fim desta manhã de segunda-feira (4). Segundo informações do corpo de bombeiros, o piloto e três passageiros estavam a bordo.

A aeronave decolou do Aeroporto da Pampulha e caiu poucos minutos após iniciar o voo. O prédio de três andares que foi atingido fica na Rua Ilacir Pereira Lima.

Os bombeiros estão no local para fazer o resgate. Até o momento não se sabe o que provocou a queda.

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