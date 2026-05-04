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Licitação para duplicação da Estrada Caminho do Meio está na Agenda Celic da semana

A contratação de uma empresa para realizar as obras de duplicação da Estrada Caminho do Meio, no trecho de Alvorada, é uma das 32 licitações previs...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
04/05/2026 às 10h23
Licitação para duplicação da Estrada Caminho do Meio está na Agenda Celic da semana
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A contratação de uma empresa para realizar as obras de duplicação da Estrada Caminho do Meio, no trecho de Alvorada, é uma das 32 licitações previstas na Agenda Celic, organizada pela Central de Licitações (Celic) , vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para o período de 4 a 8 de maio.

O certame foi solicitado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur) e prevê a contratação semi-integrada de uma empresa de engenharia para elaborar o projeto executivo e a execução da obra viária. O edital será via concorrência eletrônica e a abertura das propostas ocorrerá às 9h30 desta quarta-feira (6/5). Com valor estimado de contratação em R$ 48,6 milhões, a empresa vencedora será a que oferecer o menor preço.

Nova subestação elétrica

Também está previsto edital para contratar uma empresa para implantar uma nova subestação de energia na sede da Secretaria da Fazenda (Sefaz), em Porto Alegre. O edital, solicitado pela própria Sefaz, prevê que a empresa especializada seja responsável pela execução da obra e dos serviços necessários à implantação da nova subestação.

O edital ocorre por meio de concorrência eletrônica e a abertura das propostas está prevista para sexta-feira (8/5), às 9h30. O valor estimado da contratação é de R$ 13 milhões e a empresa vencedora será a que oferecer o menor preço.

Outras licitações

A Agenda Celic desta semana prevê, ainda, concessões para comercialização de produtos em presídios, aquisição de materiais de laboratório, informática e segurança, serviços de atenção domiciliar, entre outros. Os certames são realizados com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado, aos profissionais de imprensa e à sociedade.

Texto: Ascom SPGG
Edição: Secom

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