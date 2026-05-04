Túmulos são danificados e objetos metálicos furtados em Três Passos

No último fim de semana, atos de depredação voltaram a atingir espaços de sepultamento em Três Passos. Desta vez, o caso foi registrado na localidade de Bela Vista, onde, conforme relatos de moradores, diversos jazigos tiveram imagens e inscrições removidas, gerando revolta entre familiares.

Já na sexta-feira, dia 1º, outra ocorrência semelhante foi identificada no cemitério municipal de Alto Molina. No local, houve registro de furto e destruição, com várias estruturas metálicas arrancadas. Parte dos materiais foi localizada abandonada nas proximidades.

Os episódios têm causado indignação na comunidade, que pede providências e reforço na segurança desses espaços.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp