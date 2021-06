Comissão discute situação de estrangeiros na cidade acriana de Assis Brasil

A Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara dos Deputados discute na próxima segunda-feira (7) a crise humanitária causada pela migração na cidade de Assis Brasil, na fronteira do Acre com o Peru.

O deputado Jesus Sérgio (PDT-AC), que pediu a realização do debate, lembra que o estado, além do problema migratório e da pandemia de Covid-19, também enfrentou, nos primeiros meses deste ano, enchentes e um surto de dengue.

Segundo ele, os haitianos e africanos que entraram no Brasil há alguns anos pela fronteira do Peru com o Acre, hoje, com o avanço da pandemia e do desemprego, estão fazendo o caminho de volta, utilizando a mesma via de ingresso.

Acontece que o país vizinho fechou suas fronteiras para conter a contaminação com o novo coronavírus, com isso muitos migrantes são impedidos de cruzar a ponte que liga o Brasil ao Peru. "Diariamente chegam mais estrangeiros com o mesmo objetivo e encontram a fronteira fechada para a passagem deles."

"A grande circulação e a estada de estrangeiros na cidade de Assis Brasil é uma realidade muito difícil de ser administrada, sendo uma situação que necessita de atenção do governo federal", cobra o deputado acriano.

Segundo ele, a prefeitura, mesmo com dificuldades financeiras, custeia o pagamento de psicólogos, agentes de saúde, assistentes sociais, pessoal de limpeza e monitores para atendimento aos estrangeiros. "Com a promessa de receber R$ 1,2 milhão do Ministério da Cidadania, mas que ainda não chegou, a prefeitura de Assis Brasil garante além dos servidores, café da manhã, almoço e janta para os abrigados."

Foram convidados para discutir o assunto com os deputados, o ministro da Cidadania, João Roma; e o diretor do Departamento de América do Sul do Ministério das Relações Exteriores, João Marcelo Galvão de Queiroz.

A intenção, explica Sérgio, é encontrar uma solução para a liberação do dinheiro do governo federal e convencer o governo peruano a abrir um corredor de passagem desses estrangeiros pelo país, haja vista que o destino final deles não é o Peru.

A audiência será realizada no plenário 14, a partir das 10 horas.