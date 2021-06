Governo adota plataforma de dados para qualificar gestão escolar na rede estadual de ensino

A rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul ganha mais um instrumento para qualificar a educação pública. Nesta quarta-feira (2/6), em transmissão ao vivo no YouTube, com participação do governador Eduardo Leite, o Estado aderiu oficialmente à plataforma Foco Escola, que disponibiliza para as escolas públicas do Estado resultados das avaliações nacionais e estaduais de forma organizada e descomplicada.

Disponível no endereço focoescola.gov.rs.br, a plataforma reúne, organiza e articula dados relacionados a avaliações em larga escala, indicadores como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e avaliações como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), apontando de maneira simples e clara as habilidades em que os estudantes apresentaram maior defasagem. Os dados coletados a partir da avaliação diagnóstica Avaliar É Tri, feita recentemente no Rio Grande do Sul, também estarão disponíveis.

A plataforma utiliza evidências educacionais para qualificar os planos de ação, o plano de aula do professor e a gestão de sala de aula, facilitando e aprimorando a aprendizagem dos alunos.

“A educação transforma a vida das pessoas individualmente e das suas famílias, as suas realidades e o mundo. Estamos sim transformando o mundo através dos seres humanos, aumentando sua capacidade de aprendizado e dando suporte através de ferramentas como essa plataforma, para que os profissionais da educação, os professores, tenham todas as informações de forma clara. Assim, podem aperfeiçoar suas técnicas, entendendo onde podem e devem atuar de forma melhor”, destacou o governador.

Os técnicos das Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) também contam com um painel de indicadores de cada uma das suas escolas. Nele, acompanham informações sobre infraestrutura, recursos das escolas e também níveis de aprendizagem dos estudantes. Desta forma, as CREs podem alocar os esforços de apoio às escolas de acordo com suas realidades e necessidades específicas.

“Avaliação e tecnologia são ferramentas cada vez mais indispensáveis para o trabalho humano”, destacou a secretária Raquel - Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

“Cada vez mais o professor, hoje, entende que avaliação não é punição, não é rankeamento, não é categorização. Avaliação e tecnologia são ferramentas cada vez mais indispensáveis para o trabalho humano, porque o trabalho dos professores é humano, na sala de aula”, destacou a secretária da Educação, Raquel Teixeira.

A Foco Escola facilita o acesso a materiais de apoio, planos de aula e objetos digitais de aprendizagem a partir do diagnóstico do que cada escola precisa. Quando identificados avanços no desenvolvimento do aluno, a partir das indicações da plataforma, os professores recebem relatórios por e-mail destacando os resultados positivos de suas ações.

A plataforma foi desenvolvida pela startup de dados educacionais Por A Mais B, com o apoio do Itaú Educação e Trabalho, em 2015, e já foi utilizada por mais de 60 mil educadores em dez Estados brasileiros.

Ela já está disponível para todos os educadores da rede, basta acessar, se cadastrar e conferir. Ainda assim, para capacitar os educadores do Estado para o uso da tecnologia, a Secretaria da Educação (Seduc) oferecerá formações online, plantões de dúvidas e lives com especialistas em avaliação educacional, a fim de fomentar o uso de dados no dia a dia das instituições e tornar mais objetiva a adoção de novas práticas pedagógicas.