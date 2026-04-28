Terça, 28 de Abril de 2026
7°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

PF e Receita combatem fraude de R$ 86 bilhões em alfândega no Rio

Até o momento, 17 auditores e 8 analistas foram afastados dos cargos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/04/2026 às 13h05
PF e Receita combatem fraude de R$ 86 bilhões em alfândega no Rio
© 26.07.2020/Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Polícia Federal, a Receita Federal e Ministério Público Federal deflagraram, nesta terça-feira (28), a Operação Mare Liberum para combater a corrupção na alfândega do Porto do Rio .

Segundo a Receita, o esquema envolveu a movimentação de R$ 86,6 bilhões em mercadorias , de julho de 2021 a março de 2026, com pagamento de dezenas de milhões em propinas.

A associação criminosa investigada envolve importadores, despachantes e servidores públicos que atuam na facilitação de contrabando e descaminho.

Estão sendo cumpridos 45 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em Vitória, no Espírito Santo , além do afastamento dos cargos de 17 auditores fiscais e oito analistas tributários , medidas de bloqueio de bens e restrições a atividades profissionais.

As investigações apontam a atuação de grupo estruturado na liberação irregular de mercadorias, com divergências entre produtos importados e declarados, sem o pagamento de tributos.

É a maior operação da história da Corregedoria da Receita Federal. A investigação foi iniciada em 2022 a partir de controles internos da corregedoria e denúncias. Mais de 100 servidores da Receita e 200 policiais federais participam das diligências de hoje.

“A Receita Federal está estruturando imediatamente ações de apoio ao Porto do Rio de Janeiro para manter a fluidez do comércio, além se revisar as operações irregulares realizadas no período investigado”, diz o fisco.

Novas medidas ocorrerão para responsabilização de quem pagou a propina.Os investigados poderão responder por crimes como corrupção, associação criminosa, contrabando, descaminho e lavagem de dinheiro , entre outros.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Comitiva do Estado e representantes locais em encontro pelo desenvolvimento -Foto: Emerson Corrales/Ascom Sedec
Desenvolvimento Há 3 minutos

Governo do Estado apresenta estratégia de desenvolvimento regional para entidades e empresas em Cachoeira do Sul

Com uma programação voltada ao desenvolvimento regional, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), do Bades...
Geral Há 3 minutos

PF prende suspeito de distribuir imagens de abuso sexual infantil

Homem aliciava crianças pela internet para obter gravações

 Projeto demonstra que é possível aliar responsabilidade social, eficiência na gestão pública e impacto positivo nas comunidades -Foto: Divulgação/Polícia Penal
Sistema prisional Há 6 horas

Governo do Estado amplia ressocialização com produção e doação de móveis pelo trabalho de apenados em unidades da Serra

Com foco na ressocialização de pessoas privadas de liberdade e na promoção de oportunidades de inserção no mercado de trabalho, o governo do Estado...

 -
Fazenda Há 7 horas

Prazo para regularizar dívidas de ICMS com descontos e uso de precatórios termina na quinta-feira (30)

Termina na quinta-feira (30/4) o prazo de adesão do segundo edital do Programa Acordo Gaúcho, voltado à regularização de dívidas de ICMS. Conforme ...

 Foto: Pedro França/Agência Senado
INSS Há 8 horas

INSS restringe pedidos de aposentadoria, pensão e Benefício de Prestação Continuada para reduzir a fila

Segundo o instituto, a medida tem como objetivo evitar múltiplos pedidos idênticos para o mesmo CPF e reduzir a fila de análise de benefícios

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. Máx. 21°
15° Sensação
0.83 km/h Vento
68% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h58 Nascer do sol
18h06 Pôr do sol
Quarta
15° 10°
Quinta
24° 11°
Sexta
26° 14°
Sábado
23° 17°
Domingo
24° 13°
Últimas notícias
Senado Federal Há 25 minutos

Senado conclui votação de 18 indicados para chefiar embaixadas brasileiras
Senado Federal Há 25 minutos

Girão cobra julgamento no STF sobre aborto e critica indicação de Messias
Senado Federal Há 25 minutos

Aprovado novo embaixador para Coreia do Norte
Senado Federal Há 1 hora

Permanência de Couto no governo do Rio é inconstitucional, para Portinho
Senado Federal Há 1 hora

Marcos Rogério cobra melhorias na infraestrutura em Rondônia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,98 +0,00%
Euro
R$ 5,83 +0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 403,771,53 +0,30%
Ibovespa
188,618,69 pts -0.51%
Mega-Sena
Concurso 3000 (25/04/26)
22
23
36
40
52
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7011 (27/04/26)
09
24
31
45
55
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3671 (27/04/26)
01
03
04
05
06
07
09
10
12
13
15
16
17
18
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2917 (27/04/26)
03
04
05
07
09
17
20
23
27
31
42
44
47
51
65
85
90
95
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2950 (27/04/26)
02
09
12
26
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias