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Região Celeiro terá tempo firme na terça e na quarta-feira, com variação térmica ao longo do dia

Previsão indica predomínio de sol, manhãs mais frias e tardes com temperaturas amenas em Tenente Portela e municípios vizinhos

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações INMET
28/04/2026 às 10h47
Região Celeiro terá tempo firme na terça e na quarta-feira, com variação térmica ao longo do dia
(Foto: Arte Sistema Província)

A previsão do tempo para Tenente Portela e demais municípios da Região Celeiro aponta estabilidade nas condições climáticas nesta terça-feira (28) e também na quarta-feira (29), com ausência de chuva e predomínio de tempo firme.

Na terça-feira, o dia começou com temperaturas mais baixas durante a manhã, típicas do outono. Ao longo da tarde, o sol aparece entre poucas nuvens, favorecendo a elevação rápida dos termômetros, que devem atingir valores entre 22° e 23° graus. Os ventos permanecem fracos e não há indicativo de precipitação. A umidade do ar segue em níveis moderados, mantendo sensação térmica considerada confortável.

Já na quarta-feira, o cenário de estabilidade se mantém. A madrugada volta a registrar temperaturas mais baixas, com mínimas em torno de 15°C a 16°C. Durante o dia, o sol predomina na maior parte do tempo, com presença de poucas nuvens. As máximas previstas ficam entre 22°C e 25°C, também sem previsão de chuva e com ventos de baixa intensidade.

A tendência para os próximos dias na Região Celeiro segue indicando continuidade do tempo seco e estável, com amplitude térmica entre manhãs mais frias e tardes mais amenas.

 
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