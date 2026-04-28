Região Celeiro terá tempo firme na terça e na quarta-feira, com variação térmica ao longo do dia

A previsão do tempo para Tenente Portela e demais municípios da Região Celeiro aponta estabilidade nas condições climáticas nesta terça-feira (28) e também na quarta-feira (29), com ausência de chuva e predomínio de tempo firme.

Na terça-feira, o dia começou com temperaturas mais baixas durante a manhã, típicas do outono. Ao longo da tarde, o sol aparece entre poucas nuvens, favorecendo a elevação rápida dos termômetros, que devem atingir valores entre 22° e 23° graus. Os ventos permanecem fracos e não há indicativo de precipitação. A umidade do ar segue em níveis moderados, mantendo sensação térmica considerada confortável.

Já na quarta-feira, o cenário de estabilidade se mantém. A madrugada volta a registrar temperaturas mais baixas, com mínimas em torno de 15°C a 16°C. Durante o dia, o sol predomina na maior parte do tempo, com presença de poucas nuvens. As máximas previstas ficam entre 22°C e 25°C, também sem previsão de chuva e com ventos de baixa intensidade.

A tendência para os próximos dias na Região Celeiro segue indicando continuidade do tempo seco e estável, com amplitude térmica entre manhãs mais frias e tardes mais amenas.