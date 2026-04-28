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Anvisa proíbe venda de manipulados irregulares e recolhe medicamentos falsificados

Decisões atingem diversas empresas por infrações sanitárias e identificam lotes adulterados de remédios usados em tratamentos.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Metrópoles
28/04/2026 às 10h46
Anvisa proíbe venda de manipulados irregulares e recolhe medicamentos falsificados
(Foto: Rmcarvalho / Getty Images)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da comercialização e da divulgação de medicamentos manipulados produzidos por diferentes estabelecimentos, além de ordenar o recolhimento de lotes falsificados de dois remédios. As medidas foram oficializadas em publicação no Diário Oficial da União na última sexta-feira (24).

As resoluções atingem várias empresas e envolvem irregularidades como a produção de medicamentos sem prescrição individual, venda pela internet e presença de produtos falsificados no mercado.

Entre os casos, a ICT Farmacêutica Ltda teve interrompidas as atividades relacionadas a produtos com tirzepatida, devido à produção padronizada sem receita médica. A Prista Fórmulas Manipulação Farmacêutica também foi penalizada por comercializar medicamentos online com fórmulas fixas e identificação comercial, sem personalização para pacientes.

Já a Formedica Farmácia de Manipulação Ltda teve todas as suas preparações suspensas após fiscalização apontar a venda de medicamentos sem prescrição. A Victalab Farmácia de Manipulação Ltda foi impedida de produzir e vender itens com polidocanol, após relatos de efeitos adversos graves.

Outra medida envolveu a IHB Ecommerce Ltda, que teve todos os produtos apreendidos por não possuir autorização de funcionamento nem regularização junto ao órgão sanitário. A Treelife Pharmah Ltda também foi proibida de divulgar seus manipulados.

Além disso, a agência identificou a falsificação de dois medicamentos utilizados em tratamentos importantes. Um deles é o Keytruda, indicado para câncer, com lote não reconhecido pela fabricante. O outro é o Saizen, também com lote considerado não autêntico pela empresa responsável.

Diante da constatação, foi determinada a apreensão imediata desses produtos, ficando proibidos de serem vendidos, distribuídos ou utilizados em todo o país.

 

 

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