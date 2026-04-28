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Texto-base do regulamento do Comitê Gestor do IBS é aprovado por unanimidade

O Conselho Superior do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) aprovou, na segunda-feira (27/4), por unanimidade, o texto-base do regu...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
28/04/2026 às 10h08
Texto-base do regulamento do Comitê Gestor do IBS é aprovado por unanimidade
Secretária da Fazenda do RS, Pricilla Santana (D) participou do encontro -Foto: Comsefaz

O Conselho Superior do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) aprovou, na segunda-feira (27/4), por unanimidade, o texto-base do regulamento da entidade. A votação é histórica porque representa a entrega do principal documento que detalha a legislação e vai orientar as administrações tributárias e os contribuintes sobre o funcionamento e a aplicabilidade do IBS. O novo tributo, compartilhado entre Estados e municípios, foi criado no âmbito da reforma tributária e regulamentado pelas leis complementares n° 214, de 2025, e nº 227, de 2026.

A votação ocorreu durante a 4ª reunião extraordinária do Comitê Gestor do IBS, conduzida pelo presidente Flávio César. A secretária da Fazenda, Pricilla Santana, representante do Rio Grande do Sul no comitê, compareceu ao encontro.

O documento será publicado na quinta-feira (30/4), em conjunto com a Receita Federal, responsável pela elaboração do regulamento da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), relativa aos tributos federais.

Os regulamentos do IBS e da CBS possuem uma parte de texto comum, ou seja, terão várias regras iguais, mas se diferenciarão nas especificidades de cada imposto.

Texto: Ascom Sefaz com informações do Comsefaz
Edição: Secom

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