Entrega dos cartões do Devolve ICMS será suspensa na sexta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalho

O governo do Estado informa que a entrega dos cartões do Devolve ICMS será suspensa na próxima sexta-feira (1º/5), em razão do feriado nacional do Dia do Trabalho. O atendimento será retomado normalmente na próxima segunda-feira (4/5).

Em Porto Alegre, o serviço é prestado no Tudo Fácil do Centro Histórico, localizado no terceiro andar do Pop Center, na Avenida Júlio de Castilhos, 235. O horário de atendimento é das 9h às 14h. Nas demais cidades do Estado, as agências do Banrisul são responsáveis pela entrega dos cartões, conforme o horário de funcionamento de cada uma.

O Cartão Cidadão funciona como um cartão de débito e pode ser utilizado em mais de 140 mil estabelecimentos - Foto: Divulgação Sefaz

O Cartão Cidadão é usado para os pagamentos do Devolve ICMS, além dos programas Todo Jovem na Escola, Pé no Futuro, Professor do Amanhã, Família Gaúcha, Operação Terra Forte e RS Qualificação Recomeçar. Para fazer a retirada, os titulares devem apresentar documento com foto e número do CPF.

Atendimento telefônico

A central de atendimento, que opera no telefone 0800-541-2323, também estará indisponível na sexta (1º/5), mas será retomada no sábado (2/5), das 8h às 14h. Nos demais dias da semana, o horário é das 8h às 20h. O call center atende demandas da Receita Estadual e dos programas pagos via Cartão Cidadão.