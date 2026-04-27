Governador Eduardo Leite entrega 30 novas viaturas à Brigada Militar

O governador Eduardo Leite entregou 30 novas viaturas à Brigada Militar em ato nesta segunda-feira (27/4), em frente ao Palácio Piratini, em Porto Alegre. Os automóveis, oriundos de emendas parlamentares e convênio federal, vão reforçar a segurança de 22 municípios do Rio Grande do Sul.

Durante o evento, o governador destacou que a qualificação da estrutura de segurança pública é parte de uma estratégia contínua de proteção da população. “Estamos investindo de forma consistente para garantir que nossas forças de segurança tenham melhores condições de atuação. As viaturas representam mais presença nas ruas, mais agilidade no atendimento e mais proteção para gaúchos e gaúchas. Esse esforço permanente já se reflete na redução dos índices de criminalidade em todo o Estado”, afirmou Leite.

Para o secretário da Segurança Pública, Mário Ikeda, os novos veículos fortalecem a estrutura da Brigada Militar e promovem melhores condições de trabalho aos policiais. "Essa entrega reforça o nosso compromisso com a segurança pública do Rio Grande do Sul. Nos últimos anos, renovamos fardamento, ampliamos o efetivo e investimos em tecnologia, aeronaves e novas ferramentas de inteligência. Dessa forma, não apenas alcançamos quedas históricas nos indicadores criminais, mas garantimos mais proteção e melhores condições de trabalho para quem está na linha de frente da segurança no Estado", afirmou.

O comandante-geral da Brigada Militar, coronel Luigi Pereira, ressaltou que a chegada das novas viaturas representa um avanço importante na recomposição da frota e na qualificação do policiamento ostensivo no Estado. “É a oportunidade de conseguirmos recompor os quantitativos de viaturas. O transporte é uma ferramenta imprescindível para que possamos realizar o nosso trabalho, e essa colaboração parlamentar é muito importante porque funciona como um suplemento, aumentando ainda mais a nossa capacidade de resposta”, disse.

"As viaturas representam mais presença nas ruas, mais agilidade no atendimento e mais proteção", disse o governador -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Reforço no efetivo

No último sábado (25/4), a Brigada Militar formou 42 novos capitães, sendo nove mulheres e 33 homens. Os formandos passaram a integrar o Quadro de Oficiais do Estado-Maior da Brigada Militar e serão distribuídos entre 26 unidades operacionais, em 13 comandos regionais.

Antes, em dezembro de 2025, Leite havia autorizado a nomeação de 1,2 mil novos soldados da Brigada, aprovados em concurso público aberto em março do ano passado. Desses, 800 já iniciaram o Curso Básico de Formação Policial Militar (CBFPM) em janeiro deste ano. Mais 400 alunos devem começar o processo de formação ainda no primeiro semestre.

Mais policiamento, menos criminalidade

Os investimentos contínuos em segurança se refletem na queda dos indicadores de criminalidade. No primeiro trimestre de 2026, o Rio Grande do Sul registrou o menor índice de homicídios dolosos da série histórica. Conforme dados do Observatório Estadual da Segurança Pública, foram 234 casos entre janeiro, fevereiro e março, contra 307 incidências no mesmo período do ano passado – o que representa uma diminuição de 24%.

Os crimes patrimoniais também apresentaram reduções históricas nos três primeiros meses do ano. O roubo de veículos teve queda de 34% no comparativo com o mesmo período de 2025, passando de 538 para 357. Já os roubos a pedestre caíram de 3.365 para 2.485 casos (-26%).

Além disso, as ocorrências em transporte coletivo tiveram retração de 62% (de 81 para 31), enquanto os incidentes em estabelecimentos comerciais diminuíram de 1.102 para 806 (-27%).