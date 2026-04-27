Menino de 12 anos é picado por jararaca no interior de Três Passos

Um garoto de 12 anos sofreu um ataque de serpente venenosa na tarde de domingo (26), em uma área rural de Três Passos. O episódio ocorreu por volta das 15h40, na comunidade de Alto Molina.

Segundo relatos, o jovem caminhava por uma estrada em direção a um riacho, onde pretendia pescar acompanhado do pai e da irmã, próximo à casa da família, quando foi surpreendido pelo animal, identificado como uma jararaca.

Após o incidente, ele recebeu os primeiros atendimentos e foi levado ao Hospital de Caridade de Três Passos, onde segue internado. Conforme familiares, o estado de saúde é considerado estável.

A situação reforça a importância de atenção redobrada por parte de moradores do meio rural ao transitarem por locais com vegetação densa, margens de rios e estradas do interior, ambientes propícios para a presença de cobras venenosas.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp