OAB/RS alerta e orienta população em geral para ficarem atentos ao golpe do Falso Advogado

A Ordem gaúcha, seguindo suas ações concretas e ampliadas de combate ao Golpe do Falso Advogado, reforça as orientações para a advocacia gaúcha. O golpe trata-se da ação de estelionatários que usam dados de processos e, fingindo serem advogadas e advogados por aplicativos de mensagem, aplicam fraudes, pedindo dinheiro a cidadãos para liberação de valores de processos judiciais.
Atente-se às informações e oriente seus clientes. Quanto mais pessoas souberem identificar o golpe, menos vítimas existirão.
Sinais de alerta para suspeitar de golpe:
- Número desconhecido se passando por advogado;
- Solicitação de valores com urgência;
- Contas bancárias de terceiros;
- Pressão emocional (“prazo termina hoje”);
- Comunicação apenas por WhatsApp.
Como o cidadão pode se prevenir:
- Confirme sempre se o contato recebido é o mesmo fornecido pelo seu advogado(a)/escritório;
- Antes de qualquer decisão, fale diretamente com seu(sua) advogado(a) pelos canais oficiais fornecidos por ele(a);
- Nunca compartilhe dados pessoais, financeiros ou documentos sem verificar a origem do pedido;
- Desconfie de cobranças urgentes ou pedidos de Pix — especialmente quando associadas a supostos “créditos judiciais”, “liberação de valores” ou “custas inesperadas”;
- Se algo parecer estranho, interrompa o contato imediatamente e busque confirmação.
Advogados(as), oriente os seus clientes!
- Reforce os seus canais de comunicação e alerte para ignorarem números desconhecidos ou suspeitos;
- Informe para que sempre validem diretamente com você qualquer pedido de pagamento ou informação “urgente”.
- Adote e ensine práticas de segurança digital (confirmação em dois fatores, cuidado com links, verificação de perfis falsos etc.)
- Inclua cláusulas específicas no contrato de honorários informando que golpistas têm utilizado o WhatsApp para solicitar pagamentos relacionados a processos judiciais. Reforce que você não solicita pagamentos inesperados por WhatsApp e que aportes financeiros devem ser previamente confirmados por meio de um canal oficial.
O que fazer ao identificar ou sofrer um golpe:
Registre o Boletim de Ocorrência conforme protocolo da Polícia Civil do RS:
Na Delegacia de Polícia Distrital mais próxima da residência ou pela Delegacia Online.
Consulte linhas pré-pagas em seu nome
As empresas do Setor de Telecomunicações disponibilizam um portal para que os usuários possam, pelo seu CPF, consultar se possuem linhas pré-pagas ativas cadastradas nas prestadoras Algar, Claro, Sercomtel, TIM e Vivo.
Combate ao Golpe do Falso Advogado – uma pauta permanente da OAB/RS
Confira algumas das importantes ações desempenhadas pela Ordem gaúcha:
- Realização de audiência pública com a Polícia Civil em março de 2024;
- Acompanhamento e diálogo com a Polícia Civil para aproximar protocolos e auxiliar operações;
- Criação de Grupo de Trabalho (GT) com as subseções e o CFOAB;
- Campanhas de orientação e prevenção, ampliando a informação para reduzir o número de vítimas;
- Espaço constante na mídia (rádio, jornais e televisão) alertando a população;
- Notificação judicial da Meta (empresa responsável pelo WhatsApp), ingresso com ação civil pública e reunião com empresas de telefonia; e
- Pedido de instauração de Vara para Crimes Cibernéticos.
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