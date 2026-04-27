Semana começa com frio intenso e termina com chuva no Noroeste do RS

A atuação de uma massa de ar seco e frio mantém o tempo estável no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (27), com predomínio de sol e longos períodos de céu claro na Região Celeiro e no Extremo Noroeste.

Durante a madrugada, os termômetros registraram temperaturas entre 10°C e 12°C, com marcas ainda mais baixas, entre 8°C e 9°C, em alguns municípios. Ao longo do dia, o aquecimento será limitado, com máximas previstas entre 18°C e 20°C. Após o meio-dia, a tendência é de queda rápida nas temperaturas, e à noite os valores devem ficar abaixo dos 10°C em toda a região.

A condição de tempo seco deve persistir até quinta-feira, favorecendo madrugadas frias e possibilidade de geada em pontos isolados, especialmente entre terça e quarta-feira. Em algumas áreas, as mínimas podem ficar abaixo de 0°C, enquanto em outras os registros devem se aproximar ou ficar abaixo dos 5°C.

Apesar do frio nas primeiras horas do dia, as tardes terão elevação gradual das temperaturas ao longo da semana.

Previsão para os próximos dias: