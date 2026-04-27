Conta de luz fica mais cara em maio com bandeira amarela, anuncia Aneel

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira (24) que a bandeira tarifária para o mês de maio será amarela. Com isso, os consumidores passarão a pagar um valor adicional de R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.
A alteração no sistema tarifário ocorre em função da diminuição das chuvas, típica do período de transição entre as estações úmida e seca. Esse cenário reduz a capacidade de geração pelas hidrelétricas e exige maior acionamento de usinas termelétricas, que possuem custo mais elevado.
Até então, a bandeira permanecia verde desde janeiro até abril de 2026, indicando condições favoráveis de geração e ausência de cobranças extras na conta de energia.
Diante da mudança, a Aneel orienta a população a adotar medidas para evitar desperdícios e incentivar o uso consciente da eletricidade, contribuindo para o equilíbrio do sistema elétrico.
Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias permite ao consumidor acompanhar mensalmente as condições de geração de energia no país, sinalizando eventuais custos adicionais na conta de luz.
Entenda as bandeiras tarifárias:
- Bandeira verde: condições favoráveis de geração, sem cobrança extra
- Bandeira amarela: condições menos favoráveis, com acréscimo de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos
- Bandeira vermelha (Patamar 1): geração mais cara, com adicional de R$ 4,463
- Bandeira vermelha (Patamar 2): nível mais elevado de custo, com acréscimo de R$ 7,877