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Conta de luz fica mais cara em maio com bandeira amarela, anuncia Aneel

Mudança ocorre após redução das chuvas e aumento no uso de usinas termelétricas

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Gaúcha ZH
27/04/2026 às 10h31
Conta de luz fica mais cara em maio com bandeira amarela, anuncia Aneel
(Foto: Agência RBS)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira (24) que a bandeira tarifária para o mês de maio será amarela. Com isso, os consumidores passarão a pagar um valor adicional de R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

A alteração no sistema tarifário ocorre em função da diminuição das chuvas, típica do período de transição entre as estações úmida e seca. Esse cenário reduz a capacidade de geração pelas hidrelétricas e exige maior acionamento de usinas termelétricas, que possuem custo mais elevado.

Até então, a bandeira permanecia verde desde janeiro até abril de 2026, indicando condições favoráveis de geração e ausência de cobranças extras na conta de energia.

Diante da mudança, a Aneel orienta a população a adotar medidas para evitar desperdícios e incentivar o uso consciente da eletricidade, contribuindo para o equilíbrio do sistema elétrico.

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias permite ao consumidor acompanhar mensalmente as condições de geração de energia no país, sinalizando eventuais custos adicionais na conta de luz.

Entenda as bandeiras tarifárias:

  • Bandeira verde: condições favoráveis de geração, sem cobrança extra
  • Bandeira amarela: condições menos favoráveis, com acréscimo de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos
  • Bandeira vermelha (Patamar 1): geração mais cara, com adicional de R$ 4,463
  • Bandeira vermelha (Patamar 2): nível mais elevado de custo, com acréscimo de R$ 7,877

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