Governo do Estado autoriza início de obra na Escola Elvira Jost, em Nova Hartz

O governo do Estado autorizou, na sexta-feira (24/4), o início das obras de melhorias na Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Elvira Jost, em Nova Hartz. O investimento de R$ 1,5 milhão, que beneficiará 914 alunos e 68 professores e funcionários, foi anunciado pelas secretárias de Obras Públicas, Izabel Matte, e da Educação, Raquel Teixeira.

“Num passado recente, esse aporte seria impensável. Mas agora conseguimos agir e realizar o necessário. Ao chegarmos a uma escola, não fazemos apenas reparos pontuais. Nosso propósito é executar o que for preciso para deixar os ambientes escolares nas condições que os alunos merecem para aprenderem plenamente”, afirmou Izabel.

As intervenções contemplam a substituição completa das telhas nos blocos e na quadra coberta, com manutenção da estrutura da cobertura e da caixa d'água, além da instalação de novas portas e venezianas e adequações hidrossanitárias.

“Nosso papel é cuidar de todas as escolas da rede, garantindo condições adequadas para a aprendizagem. Esse investimento é mais uma demonstração do compromisso do governo com a educação. A escola já se destaca pelos bons resultados e pela qualidade de seus professores e estudantes, e essa obra vem para fortalecer ainda mais o trabalho, com melhorias importantes na estrutura – como a recuperação do telhado e dos espaços de uso coletivo”, destacou Raquel.

Com 68 anos completados em fevereiro, a escola aguarda há tempos pelas melhorias. “A reforma trará muitas melhorias ao nosso ambiente escolar. Estamos felizes e ansiosos para ver o resultado”, afirma a diretora Rosa Maria de Oliveira Rubert.

A fiscalização dos serviços ficará a cargo da 2ª Coordenadoria de Obras Públicas (Crop), de Novo Hamburgo. O prazo de conclusão do serviço está previsto para o primeiro semestre de 2027.

Educação

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade. Desde o início da atual gestão, em 2023, o governo investiu R$ 90,7 milhões em 66 escolas localizadas em municípios abrangidos pela 2ª Crop, entre obras finalizadas, em execução, por iniciar ou em fase de contrato. No mesmo período, em todo o Estado, o governo destinou R$ 720,1 milhões em obras que beneficiaram 705 escolas.