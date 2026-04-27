Governo promove audiência pública sobre a parceria público-privada do Centro Administrativo Fernando Ferrari nesta segunda (27)

O governo do Estado realiza, nesta segunda-feira (27/4), uma audiência pública sobre o projeto de parceria público-privada (PPP) do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), que está em fase de consulta à população. A sessão ocorre das 9h30 às 12h30, no auditório do complexo, em Porto Alegre, com participação presencial e transmissão on-line no canal da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão no Youtube .

Durante a audiência, serão apresentados os aspectos técnicos, operacionais e contratuais da proposta, estruturada em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O projeto prevê obras de reforma, requalificação e modernização do Caff, com investimento estimado em R$ 1,3 bilhão ao longo de um contrato de 30 anos.

Após realização da audiência pública, a consulta à população seguirá aberta até o dia 15 de maio, com envio de contribuições por meio do portal do projeto.