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Bombeiros do RJ realizaram mais de 8 mil salvamentos no mar em 2026

Muitas ocorrências envolviam comportamentos arriscados de banhistas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/04/2026 às 18h57
Bombeiros do RJ realizaram mais de 8 mil salvamentos no mar em 2026
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) divulgou neste domingo (26) que realizou 8.255 salvamentos no mar nos quatro primeiros meses deste ano.

Os guarda-vidas resgataram banhistas que se encontravam em situação de risco, muitas delas envolvendo correntes de retorno e áreas impróprias para banho.

O número é menor do que no ano passado. Em 2025, somente entre janeiro e 22 de fevereiro, a corporação efetuou quase 8.500 salvamentos marítimos nas praias fluminenses.

Diante do elevado número de ocorrências, o CBMERJ reforça a importância da prevenção e da atenção às orientações de segurança para evitar afogamentos:

  • respeitar a sinalização nas praias, evitando entrar no mar em locais com bandeira vermelha;
  • procurar sempre nadar próximo aos postos de guarda-vidas e em áreas indicadas como seguras;
  • evitar o consumo de bebidas alcoólicas antes de entrar na água;
  • ficar atento às chamadas correntes de retorno, que costumam puxar o banhista para o alto-mar.
  • evitar nadar próximo a pedras, costões e outras estruturas onde há risco de impacto devido à força da correnteza.
  • não nadar à noite, pela dificuldade de se identificar ondas fortes, rochas submersas e animais marinhos.
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