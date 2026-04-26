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Aplicativo Minha Empresa completa três anos com recorde de usuários e novas soluções de inteligência artificial

Lançado no dia 26 de abril de 2023, o aplicativo Minha Empresa completa três anos consolidando-se como uma das principais iniciativas de governo di...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
26/04/2026 às 11h11
Aplicativo Minha Empresa completa três anos com recorde de usuários e novas soluções de inteligência artificial
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Lançado no dia 26 de abril de 2023, o aplicativo Minha Empresa completa três anos consolidando-se como uma das principais iniciativas de governo digital voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios gaúchos. Desenvolvida pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual e com tecnologia da Procergs, a ferramenta vem entregando novas soluções baseadas em inteligência artificial (IA) e superou, neste mês, a marca de 185 mil usuários e 173 mil empresas cadastradas, o que representa cerca de 90% das enquadradas no Simples Nacional no Rio Grande do Sul.

Os números reforçam a utilidade e mostram que o aplicativo já faz parte da rotina da grande maioria de seu público-alvo, transformando dados dos documentos fiscais eletrônicos em informações práticas para a gestão e a tomada de decisão das empresas optantes pelo Simples Nacional. O Rio Grande do Sul é o primeiro Estado brasileiro a desenvolver uma solução digital desse tipo para os contribuintes.

Plataforma integra dados e serviços em um só ambiente

A ferramenta reúne, em um único ambiente, dados sobre compras, vendas, clientes, fornecedores, produtos, débitos e parcelamentos, além de apoiar o preenchimento do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS) , declaração obrigatória que deve ser entregue mensalmente à Receita Federal, e ser a via para o recadastramento anual de estabelecimentos no Rio Grande do Sul do Simples, que iniciará no dia 1º de maio.

Mais do que um canal de consulta e serviços, o Minha Empresa também vem se consolidando como uma plataforma de inteligência para as empresas que mais precisam de apoio para crescer de forma estratégica, incluindo o auxílio para o cumprimento de obrigações e o uso de IA. Uma das principais funcionalidades, lançada recentemente, é a de previsões de vendas com IA , que analisa o histórico de vendas por produto, identifica tendências, padrões sazonais e efeitos de calendário, além de contextualizar as informações com dados agregados de empresas do mesmo ramo e da mesma região.

Com isso, o empresário pode visualizar projeções mensais para os próximos três meses, acompanhadas de uma faixa de variação esperada, contribuindo para compras mais assertivas, redução de rupturas e melhor planejamento comercial. Além disso, pode acompanhar sugestões de novos itens com potencial de venda na funcionalidade recomendações de produtos , que utiliza algoritmos demachine learningbaseados em padrões observados em empresas do mesmo ramo e da mesma região.

“A evolução permanente do Minha Empresa reflete uma mudança importante na forma como nos relacionamos com os contribuintes e está inserida no contexto do Programa Receita 2030+, agenda de modernização da Receita Estadual. Queremos transformar os dados que temos à disposição em serviços úteis e acessíveis para os cidadãos, ajudando os empreendedores a compreender melhor o próprio negócio e a crescer”, destaca a chefe da divisão de Relacionamento e Serviços da Receita Estadual, Rachel Krug Einsfeld.

Com resultados concretos, alta adesão e novas entregas estruturadas para os próximos meses, o aplicativo Minha Empresa busca apoiar a competitividade e a sustentabilidade dos negócios gaúchos, democratizando o acesso a informações e reafirmando seu papel inovador em um ambiente que incentiva a conformidade tributária e o desenvolvimento econômico. A ferramenta pode ser baixada e acessada gratuitamente via login gov.br .

Principais funcionalidades

1) Fluxo financeiro e relacionamento

A página principal do aplicativo traz o dashboardda empresa , com informações gerenciais sobre o funcionamento. Ela apresenta gráficos e indicadores com um resumo geral de dados relevantes, que podem ser detalhados em outras abas. A área de operações permite uma série de consultas sobre compras e vendas da empresa. Na página de produtos , estão os itens mais adquiridos e mais comercializados. E, na seção de relacionamentos , é possível conferir os clientes e fornecedores com quem a empresa mantém relações comerciais de forma mais constante. Os empreendedores podem fazer pesquisas por filtro de tempo e conferir um ranking dos produtos, dos clientes e dos fornecedores.

2) Auxílio para o cumprimento de obrigações

O Minha Empresa também incentiva os contribuintes a cumprirem suas obrigações, estimulando a conformidade tributária. Por meio dele, é possível fazer o recadastramento obrigatório anual , receber notificações sobre débitos e parcelas vencidas e conferir avisos direcionados ao estabelecimento , como oportunidades de regularização ou alertas de exclusão do regime. O aplicativo tem por objetivo descomplicar uma tarefa obrigatória para as empresas do Simples Nacional:o preenchimento do PGDAS , entregue mensalmente à Receita Federal.

De forma proativa, a Receita Estadual gera um demonstrativo confeccionado com informações dos documentos fiscais eletrônicos emitidos pela empresa. É uma espécie de declaração pré-preenchida, em que o fisco gaúcho fornece o cálculo das atividades de ICMS para auxiliar na prestação de contas.

3) Uso de IA

Nos últimos meses, o aplicativo Minha Empresa vem ampliando as soluções baseadas em IA. Além do lançamento da previsão de vendas com IA , ganha destaque a funcionalidade de recomendações de produtos , que utiliza algoritmos demachine learningpara sugerir, diariamente, novos itens com potencial de venda, com base em padrões observados em empresas do mesmo ramo e da mesma região.

As dicas são personalizadas para cada negócio a partir das notas fiscais eletrônicas, subsidiando decisões mais seguras e minimizando os riscos de entrada em um novo nicho. O(a) empreendedor(a) pode marcar as sugestões como irrelevantes ou salvá-las para analisar mais tarde. As recomendações também podem ser detalhadas com apoio das informações do monitor de preço , funcionalidade que permite comparar preços médios de compra e venda praticados no mercado e identificar oportunidades de margem, negociação e diversificação do portfólio.

4) Visão de futuro

Além das funcionalidades já disponibilizadas, novas evoluções estão em desenvolvimento para ampliar ainda mais a experiência dos usuários e o potencial analítico do aplicativo. Entre elas estão recursos voltados à geração deinsightsestratégicos a partir dos dados já disponíveis no app, aprofundando o uso da inteligência aplicada à gestão empresarial. Mais detalhes sobre a ferramenta, incluindo as demais funcionalidades, estão disponíveis no site do Minha Empresa .

Texto: Ascom Sefaz
Edição: Secom

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