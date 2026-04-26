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Obra na sede da Secretaria da Fazenda, em Porto Alegre, está entre as licitações da Agenda Celic

A concorrência eletrônica para a contratação de empresa especializada para o fornecimento de material e mão de obra para a execução da obra de requ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
26/04/2026 às 10h11
Obra na sede da Secretaria da Fazenda, em Porto Alegre, está entre as licitações da Agenda Celic
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A concorrência eletrônica para a contratação de empresa especializada para o fornecimento de material e mão de obra para a execução da obra de requalificação do andar térreo da sede da Secretaria da Fazenda (Sefaz), em Porto Alegre, está entre as licitações programadas para o período de 27 de abril a 1º de maio pelo governo estadual. Localizado no Centro Histórico da capital, o edifício-sede da Sefaz foi uma das construções impactadas pelas cheias de 2024. A agenda é organizada pela Central de Licitações (Celic) , vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

O serviço deverá ser executado em atendimento às adequações necessárias especificadas no projeto. O valor estimado da contratação é de R$ 8,4 milhões. Solicitado pela própria Sefaz, o certame ocorre na quinta-feira (30/4), às 9h30.

Em decorrência do alagamento causado pelos eventos meteorológicos extremos de 2024, foram comprometidos mobiliário, equipamentos e toda a instalação elétrica, hidráulica e de comunicação do pavimento térreo do edifício. O projeto de reforma tem como objetivo recuperar a funcionalidade do espaço, além de modernizar o ambiente, com foco em eficiência, acessibilidade e maior resiliência a eventos climáticos.

Outras licitações

Para a semana ainda estão previstas licitações para a contratação de empresa especializada em arquitetura, fornecimento e instalação de mobiliário, execução de serviços ambientais e aquisição de equipamentos para laboratório. Os certames têm o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.

Texto: Ascom SPGG
Edição: Secom

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