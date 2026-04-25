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Unidade Móvel do Tudo Fácil atende em Eldorado do Sul a partir de segunda-feira (27)

A Unidade Móvel do Tudo Fácil inicia, na segunda-feira (27/4), atendimento em Eldorado do Sul. A ação do governo do Estado, coordenada pela Secreta...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
25/04/2026 às 15h21
Unidade Móvel do Tudo Fácil atende em Eldorado do Sul a partir de segunda-feira (27)
Unidade Móvel do Tudo Fácil conta com três guichês internos e estrutura adaptada para garantir acessibilidade -Foto: Bruna Galvão/Ascom SPGG

A Unidade Móvel do Tudo Fácil inicia, na segunda-feira (27/4), atendimento em Eldorado do Sul. A ação do governo do Estado, coordenada pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), leva serviços públicos ao município até 15 de maio, com passagens por três bairros.

De 27 a 30 de abril, a unidade estará no Bairro Sans Souci, na Rua Milton Guimarães, 130, ao lado da UBS Progresso. Entre 4 e 8 de maio, o atendimento ocorrerá no Bairro Parque Eldorado, na Avenida João Ricardo Juliano, 25, em frente à subprefeitura. De 11 a 15 de maio, os serviços serão oferecidos no Centro, na Avenida Emancipação, 255, em frente à Secretaria Municipal do Trabalho e do Desenvolvimento Profissional. O funcionamento será das 9h30 às 12h e das 13h às 18h.

O município é o oitavo a receber o atendimento itinerante, iniciado em dezembro de 2025, em Uruguaiana. Desde então, a Unidade Móvel passou por Tramandaí, Xangri-Lá, Torres, Cidreira, São Lourenço do Sul e Farroupilha.

Estrutura e serviços

A Unidade Móvel do Tudo Fácil conta com três guichês internos, sendo dois destinados à emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN); e dois externos voltados à recepção e ao autoatendimento. A estrutura do veículo é adaptada para garantir acessibilidade a pessoas com deficiência.

Para solicitar a CIN, é necessário apresentar certidão de nascimento ou de casamento, original ou cópia autenticada, em bom estado. O cidadão pode incluir dados complementares, como nome social, PIS/Pasep, carteira de trabalho, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), certificado militar, título de eleitor e documentos profissionais, mediante apresentação dos originais.

A unidade também oferece orientações digitais, com atendimento presencial do BALCÃO Gov.br , voltado ao suporte para acesso aos serviços públicos on-line. No local, é possível criar ou recuperar a conta gov.br, inclusive em casos de esquecimento de senha, troca de celular ou perda de acesso. A unidade ainda oferece apoio para utilização dos serviços disponíveis nos portais governamentais.

Completam o atendimento os serviços vinculados ao IPE Previdência e ao IPE Saúde. A operação da Unidade Móvel do Tudo Fácil é realizada por equipe formada por motorista, atendentes e servidores do Departamento Central de Atendimento ao Cidadão - Tudo Fácil.

Rede Tudo Fácil

Criado há quase 30 anos, o Tudo Fácil concentra, em um mesmo ambiente, serviços públicos de grande procura, com modelo de atendimento integrado e híbrido, voltado à ampliação do acesso e à inclusão digital e social.

Atualmente, a rede conta com unidades em Porto Alegre (Centro, zonas Norte e Sul) e nos municípios de Caxias do Sul, Canoas, Gravataí, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande e Santa Maria. Também está em andamento a implantação de novas unidades em Tramandaí e Uruguaiana.

Texto: Ascom SPGG
Edição: Secom

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