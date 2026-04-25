Governador Eduardo Leite participa da formatura de 42 novos capitães da Brigada Militar

O governador Eduardo Leite participou da cerimônia do Curso Superior de Policial Militar (CSPM), realizada na manhã deste sábado (25/4), na Academia de Polícia Militar (APM), em Porto Alegre. Os 42 formandos, sendo nove mulheres e 33 homens, assumem o posto de capitão e passam a integrar o Quadro de Oficiais do Estado-Maior da Brigada Militar. Além disso, eles vão reforçar o policiamento de 26 unidades operacionais de 13 dos 21 comandos regionais da corporação.

Iniciado em junho de 2024, o CSPM foi coordenado pela Academia de Polícia Militar e supervisionado pelo Departamento de Ensino e Cultura. Ao longo de 2.770 horas-aula, os novos capitães cursaram disciplinas sobre gerenciamento de crise, análise criminal, armamento e tiro, ações especiais de policiamento ostensivo, direito institucional, direito disciplinar, patrulhamento motorizado rural, inteligência policial e direção policial.

Os 42 formandos assumem o posto de capitão e passam a integrar o Quadro de Oficiais do Estado-Maior da Brigada Militar -Foto: Luís André Pinto de Lima/Secom

Em sua fala, Leite saudou os novos capitães da Brigada Militar, destacou a evolução recente do Estado e os investimentos realizados na área da segurança pública. “Retomamos a capacidade do Estado de fazer o básico bem feito. Investimentos em viaturas, armamentos, tecnologia e efetivo, que hoje parecem óbvios, não eram realizados no passado. Isso só foi possível porque colocamos as contas em dia e recuperamos a capacidade de investir”, afirmou. O governador também alertou para a importância de preservar os avanços conquistados. “Saímos de um cenário de caos financeiro para um equilíbrio ainda frágil. Qualquer passo em falso pode nos levar de volta a dificuldades que já superamos, por isso é fundamental cuidar dessas conquistas”, disse.

Dirigindo-se aos formandos, Leite reforçou o papel dos novos oficiais como servidores públicos e agentes de transformação social. “Mantenham acesa no peito a chama que os trouxe até aqui. Vocês escolheram essa carreira por um sentido de missão e de serviço à sociedade. Nos dias difíceis, lembrem-se desse propósito e da responsabilidade de garantir a ordem e a segurança da população”, destacou.

Cerimônia ocorreu na Academia de Polícia Militar, em Porto Alegre - Foto: Mauricio Tonetto/Secom

O secretário da Segurança Pública, Mário Ikeda, ressaltou que a formatura marca o início de uma nova etapa na carreira de oficial da Brigada Militar. “A partir de hoje vocês ingressam em uma fase ainda mais importante e desafiadora na carreira de oficial. A Brigada Militar desempenha um papel fundamental para que o Rio Grande do Sul seja uma referência nacional no âmbito da segurança pública. De maneira que a liderança e a coragem de todos vocês serão imprescindíveis para que a gente continue cumprindo a missão de servir e proteger a sociedade gaúcha”, salientou.

O comandante-geral da Brigada Militar, coronel Luigi Gustavo Soares Pereira, falou das responsabilidades das funções que serão desempenhadas pelos formandos. “A liderança na Brigada Militar exige equilíbrio permanente entre firmeza e sensibilidade, para que possamos exercer nossa missão com responsabilidade, respeito à sociedade e compromisso com os valores da instituição”, afirmou.

Durante a solenidade, o governador realizou a entrega da medalha General Osório e da espada ao primeiro colocado no curso de formação, capitão Cláudio Roberto Markiewicz. Também foram agraciados com medalhas militares e civis que, por meio de suas atividades, contribuíram para os serviços prestados pela Brigada Militar à sociedade.

Investimentos em viaturas e reforço no efetivo

Em março, o governo do Estado já havia entregado à Brigada Militar 104 viaturas e 750 equipamentos. O investimento superior a R$ 32 milhões reforçou a segurança de 148 municípios gaúchos. Além disso, em dezembro de 2025, o governador Eduardo Leite autorizou a nomeação de 1.200 novos soldados da BM, aprovados em concurso público aberto em março do ano passado. Desses, 800 já iniciaram o Curso Básico de Formação Policial Militar (CBFPM) em janeiro deste ano. Mais 400 alunos devem começar o processo de formação neste primeiro semestre. Vale lembrar que em 2025, 895 soldados ingressaram no efetivo da instituição.

Dirigindo-se aos formandos, Leite reforçou o papel dos novos oficiais como servidores públicos e agentes de transformação social -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Novas estruturas

Neste mês de abril, o governo do Estado assinou a ordem de início da construção da nova sede do 31º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Guaíba. O investimento total é de R$ 16,6 milhões e a fiscalização dos serviços ficará a cargo da Secretaria de Obras Públicas (SOP).

Com 2,3 mil metros quadrados de área construída, o batalhão será composto por seis blocos: administrativo, alojamentos, academia, linha de tiro, auditório e quartelaria (local de armazenamento, guarda e distribuição de armamentos, munições, uniformes e equipamentos). No terreno, ainda está prevista a construção de uma praça com 9,7 mil metros quadrados, integrando o espaço à comunidade. A conclusão dos trabalhos está prevista para o segundo semestre de 2027.

Em fevereiro, a Brigada Militar reinaugurou a Unidade de Internação Psiquiátrica do Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre (HBMPA). A unidade passa a contar com 18 leitos de internação, além de leito especial destinado a situações de crise, voltados ao atendimento de militares da ativa, da reserva e seus dependentes. A estrutura também dispõe de novos consultórios, academia terapêutica e melhorias voltadas à segurança assistencial.

Queda histórica de homicídios dolosos

Os investimentos contínuos em segurança são refletidos na queda dos indicadores de criminalidade. O Rio Grande do Sul fechou o primeiro trimestre de 2026 com o menor índice de homicídios dolosos da série histórica. Segundo dados do Observatório Estadual da Segurança Pública, foram 234 casos entre janeiro, fevereiro e março, contra 307 incidências no mesmo período do ano passado, o que representa uma diminuição de 24%. Na comparação com o pior índice da série histórica (909 ocorrências no ano de 2017), a redução é de 74%.

Os três primeiros meses do ano também apresentaram números históricos nos crimes patrimoniais. O roubo de veículos teve queda de 34% no comparativo com o mesmo período de 2025, passando de 538 para 357. Já os roubos a pedestre caíram de 3.365 para 2.485 casos (-26%). Além disso, as ocorrências em transporte coletivo tiveram retração de 62% (de 81 para 31), enquanto os incidentes em estabelecimentos comerciais diminuíram de 1.102 para 806 (-27%).