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Governo investe R$ 11,8 milhões em obras concluídas em prédios públicos no primeiro trimestre de 2026

O governo do Estado destinou R$ 11,8 milhões para a execução de 18 obras em 15 prédios públicos, concluídas entre os meses de janeiro, fevereiro e ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
25/04/2026 às 10h21
Governo investe R$ 11,8 milhões em obras concluídas em prédios públicos no primeiro trimestre de 2026
Hemocentro, em Porto Alegre, recebeu investimento de R$ 530,6 mil para manutenção na cobertura -Foto: Roberta Nascimento/Ascom SOP

O governo do Estado destinou R$ 11,8 milhões para a execução de 18 obras em 15 prédios públicos, concluídas entre os meses de janeiro, fevereiro e março. As intervenções, distribuídas em sete municípios, foram fiscalizadas pela Secretaria de Obras Públicas (SOP). O levantamento não inclui melhorias realizadas em escolas da Rede Estadual. No mesmo período, 84 instituições de ensino receberam investimentos que somam R$ 59,7 milhões .

Em janeiro, houve a conclusão de três intervenções: em Osório, no Centro de Atendimento Socioeducativo, foram investidos R$ 1,2 milhão para a execução de muros internos e externos; em Porto Alegre, aplicaram-se R$ 1,2 milhão para manutenção das instalações elétricas do prédio da administração e do Museu de Ciências Naturais do Jardim Botânico; e destinaram-se R$ 172,7 mil para manutenção da ala psiquiátrica do Hospital da Brigada Militar.

Em fevereiro, Porto Alegre concentrou a maior parte dos recursos, com seis das oito obras concluídas e R$ 1,3 milhão aplicados no município. No Estado, o valor chegou a R$ 1,5 milhão. Na capital, foram concluídas melhorias no Hospital Psiquiátrico São Pedro (R$ 316,8 mil), no 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar (R$ 67,9 mil), na 3ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (R$ 186,9 mil), na Secretaria da Fazenda (R$ 240 mil) e no Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (R$ 530,6 mil). As outras intervenções ocorreram na sede da 8ª Coordenadoria Regional de Educação, em Santa Maria, e na Penitenciária Estadual de Venâncio Aires.

Em março, Porto Alegre liderou os investimentos, concentrando R$ 7,2 milhões em quatro das sete obras concluídas no período. As outras intervenções foram realizadas em Alvorada, Crissiumal e Erechim, respectivamente no Pelotão de Bombeiros Militar, na 22ª Delegacia de Polícia Civil e na sede da 11ª Coordenadoria Regional de Saúde, totalizando R$ 7,7 milhões em todo o Rio Grande do Sul.

O crescimento dos valores destinados à infraestrutura demonstra a nova realidade financeira do Estado. Os investimentos decorrem da recuperação da capacidade de investimento do governo gaúcho.

Janeiro

Centro de Atendimento Socioeducativo de Osório com novos muros internos e externos, além de cercamento da área de acesso -Foto: Marcelo Nadal/Ascom SOP
Centro de Atendimento Socioeducativo de Osório com novos muros internos e externos, além de cercamento da área de acesso -Foto: Marcelo Nadal/Ascom SOP
  • Centro de Atendimento Socioeducativo de Osório, em Osório
    Investimento: R$ 1,2 milhão
    Obra: execução da implantação dos muros internos e externos, além do cercamento da rótula e corte das paredes dos dormitórios

Hospital da Brigada Militar recebeu investimento de R$ 172,7 mil para a requalificação da ala psiquiátrica -Foto: Raquel Araujo/Ascom SOP
Hospital da Brigada Militar recebeu investimento de R$ 172,7 mil para a requalificação da ala psiquiátrica -Foto: Raquel Araujo/Ascom SOP
  • Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre, em Porto Alegre
    Investimento: R$ 172,7 mil
    Obra: recuperação da ala psiquiátrica

  • Jardim Botânico de Porto Alegre, em Porto Alegre
    Investimento: R$ 1,2 milhão
    Obra: manutenção das instalações elétricas do prédio da administração e museu de ciências naturais

Fevereiro

Hospital Psiquiátrico São Pedro recebeu investimento de R$ 316,8 mil para obras de melhorias. -Foto: Roberta Nascimento/Ascom SOP
Hospital Psiquiátrico São Pedro recebeu investimento de R$ 316,8 mil para obras de melhorias. -Foto: Roberta Nascimento/Ascom SOP

  • Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre
    Investimento: R$ 316,8 mil
    Obra: manutenção na rede elétrica do almoxarifado e construção do abrigo temporário de resíduos
  • 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre
    Investimento: R$ 67,9 mil
    Obra: reparos na edificação do Batalhão, tais como manutenção na rede elétrica, instalação de portas, substituição de rodapés e pintura

  • 3ª Delegacia de Pronto Atendimento, em Porto Alegre
    Investimento: R$ 186,9 mil
    Obra: manutenção da rede elétrica, substituição dos forros, instalação de portas, entre outros serviços

  • Secretaria da Fazenda, em Porto Alegre
    Investimento: R$ 240 mil
    Obra: manutenção nos forros, luminárias, pinturas, revestimentos, materiais nas salas do Gabinete do Tesouro

  • Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre
    Investimento: R$ 530,6 mil
    Obra: manutenção na cobertura

  • 8ª Coordenadoria Regional de Educação, em Santa Maria
    Investimento: R$ 124,1 mil
    Obra: recuperação estrutural e construção de nova rede e tratamento de esgoto sanitário

  • Penitenciária Estadual de Venâncio Aires, em Venâncio Aires
    Investimento: R$ 73,4 mil
    Obra: adequação de espaço para implementação de oficina de qualificação profissional e trabalho prisional

Março

Pelotão de Bombeiros Militar, em Alvorada, recebeu aporte de R$ 157,8 mil para melhorias no telhado e adequações nas instalações -Foto: Fábio Cunha/Ascom SOP
Pelotão de Bombeiros Militar, em Alvorada, recebeu aporte de R$ 157,8 mil para melhorias no telhado e adequações nas instalações -Foto: Fábio Cunha/Ascom SOP

  • Pelotão de Bombeiros Militar, em Alvorada
    Investimento: R$ 157,8 mil
    Obra: manutenção do telhado, além das instalações elétricas

  • 22ª Delegacia de Polícia Civil de Crissiumal, em Crissiumal
    Investimento: R$ 70,4 mil
    Obra: manutenção das instalações elétricas

  • Sede da 11ª Coordenadoria Regional de Saúde, em Erechim
    Investimento: R$ 194,6 mil
    Obra: manutenção da cobertura e esquadrias

  • Escola de Saúde Pública da Secretaria Estadual da Saúde, em Porto Alegre
    Investimento: R$ 76,6 mil
    Obra: manutenção nas instalações elétricas e hidrossanitárias, além do revestimento de pisos, paredes e teto

  • Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre
    Investimento: R$ 102,9 mil
    Obra: manutenção do telhado do prédio 16
Comando Rodoviário da Brigada Militar, em Porto Alegre, contou com aporte de R$ 619 mil para a recuperação do telhado -Foto: Marcelo Frantz/Ascom SOP
Comando Rodoviário da Brigada Militar, em Porto Alegre, contou com aporte de R$ 619 mil para a recuperação do telhado -Foto: Marcelo Frantz/Ascom SOP
  • Comando Rodoviário da Brigada Militar, em Porto Alegre
    Investimento: R$ 619 mil
    Obra: manutenção do telhado

Revitalização modernizou o sistema de climatização do bloco Mauá da Secretaria da Fazenda -Foto: Evandro Rocha/Ascom SOP
Revitalização modernizou o sistema de climatização do bloco Mauá da Secretaria da Fazenda -Foto: Evandro Rocha/Ascom SOP
  • Secretaria da Fazenda, em Porto Alegre
    Investimento: R$ 6,5 milhões
    Obra: substituição do sistema de climatização do bloco Mauá

Texto: Marluci Brock/Ascom SOP
Texto: Secom

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