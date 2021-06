Comissão promove debate sobre plano agrícola diante da pandemia; acompanhe

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quarta-feira (2) para discutir com representantes do setor produtivo e do governo o Plano Agrícola e Pecuário 2021/2022.

O debate acontece no plenário 6, às 9 horas. Assista pelo YouTube.

Entre os convidados estão o diretor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Bruno Barcelos Lucchi; o presidente da Aprosoja, Antonio Galvan; o diretor do Departamento de Crédito e Informação do Ministério da Agricultura, Wilson Vaz; e o chefe do Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das Operações do Crédito Rural e do Proagro do Banco Central, Cláudio Filgueiras Pacheco Moreira.

O deputado Jose Mario Schreiner (DEM-GO), que pediu a audiência, informa em seu requerimento que, diante do presente cenário de pandemia da Covid-19 e contração da atividade econômica, "é urgente que se discuta o apoio a ser dado pelo Estado ao setor produtivo agropecuário, cuja força sustentou o País e impediu que a crise se agravasse ainda mais".