Rio Grande do Sul amplia base de exportadores e fortalece presença no mercado externo

O Rio Grande do Sul registrou aumento no número de exportadores nos últimos 12 meses. É o que aponta oBoletim Econômico-Tributário do Comércio Exterior, publicado nesta semana pelo governo do Estado, por meio da Receita Estadual, mostrando um salto médio de 5,24% na quantidade de agentes que comercializam produtos para fora do país no período entre abril de 2025 e março de 2026, comparado ao mesmo intervalo anterior.

O salto foi puxado pelos produtores rurais, que tiveram crescimento de 141%, somando 41 exportadores diretos. Empresas da categoria Geral (3.450) e do Simples Nacional (1.290) também ampliaram a participação nas vendas para o exterior, ambos com elevação de 4%.

O movimento, segundo o auditor-fiscal da Receita Estadual Michel Camara, sinaliza uma maior diversificação da base exportadora gaúcha. “São mais empresas acessando o mercado internacional e reduzindo a concentração das vendas externas em um grupo restrito de players, além de ampliar a inserção da produção gaúcha no comércio exterior”, avalia.

O levantamento, que utiliza como base as Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) e os dados do Siscomex, fornecidos pelo governo federal, também revela que a balança comercial do Estado permaneceu positiva nos últimos 12 meses. Entre abril de 2025 e março de 2026, o saldo ficou em US$ 9,08 bilhões, resultado de US$ 22,8 bilhões em exportações frente a US$ 13,7 bilhões em importações.

Principais destinos dos produtos gaúchos

A China segue como principal país de destino das exportações gaúchas. O país asiático é responsável por 21,4% do comércio bilateral com os gaúchos nos últimos 12 meses. Os blocos do Mercosul e da União Europeia aparecem na sequência, respondendo por 20,4% e 13,3%, respectivamente. Já os Estados Unidos apresentaram queda na participação das compras no período recente, reflexo da imposição de tarifas sobre produtos brasileiros. Os norte-americanos adquiriram 7,1% do volume financeiro exportado, percentual que chegou a ser de cerca de 10% no período anterior às sobretaxas.

Entre os produtos exportados, destaque para o avanço nas vendas de carnes de suínos (alta de 29%), carnes de frango (13,8%), cereais e grãos (9%) e tabaco (5,6%). No recorte por setor industrial, os maiores crescimentos foram observados nos segmentos agropecuário (33,4%), metalomecânico (21,3%), tabaco (15%) e outras indústrias (12%).

O boletim também detalha o desempenho regional do comércio exterior. A região da Grande Porto Alegre, embora permaneça na liderança do ranking financeiro de exportações, com US$ 4 bilhões acumulados nos últimos 12 meses, registrou queda de 12,5% nas vendas ao exterior. O recuo mais forte, porém, foi observado na região Central, onde o volume exportado caiu 40%, caindo para US$ 325 milhões. Na outra ponta, a região do Celeiro, que abrange municípios como Três Passos e Tenente Portela, apresentou avanço de 45% nas exportações, alcançando US$ 91,5 milhões.