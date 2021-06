Comissão de Legislação Participativa debate os conflitos na Palestina

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados realiza nesta sexta-feira (4) audiência pública para discutir os conflitos na Palestina. O debate atende a requerimento dos deputados do PT, Rogério Correia (MG), Paulo Pimenta (RS) e Alexandre Padilha (SP).

"Os conflitos em Gaza e na Cisjordânia despertam grande preocupação internacional, visto o acirramento dos ataques e o elevado número de mortos e feridos", destacam os parlamentares no requerimento em que solicitam o debate, referindo-se ao recente conflito na Faixa de Gaza, que durou 11 dias, deixando mais de 240 pessoas mortas e muita destruição.

Eles ressaltam a importância de debater essa "tragédia humanitária e vislumbrar a construção da paz entre os povos".

Foram convidados para discutir o assunto:

- o embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzeben;

- a vice-presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil (Fepal), Fátima Ali Sawala;

- o diplomata e ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim;

- o pesquisador do Instituto de Estudos Latino-americanos da Universidade de Brasília (Irei/UnB) e pós-doutorando em Relações Internacionais, Robson Valdez;

- o representante do Instituto Brasil Palestina (Ibraspal) Ahmed Shehada; e

- o representante do grupo Judeus pela Paz Nathaniel Bryan.

A audiência, que será interativa, está prevista para as 9 horas, no plenário 14. Os interessados poderão acompanhar ao vivo pelo portal e-Democracia e enviar perguntas, críticas e sugestões aos participantes.