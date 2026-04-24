Segunda, 27 de Abril de 2026
8°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado fortalece ações sociais com oficina multifuncional no Presídio Estadual de Santa Rosa

A Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) e a Polícia Penal, por intermédio da 3ª Delegacia Regional da Polícia Penal (3ª DRPP), ampli...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
24/04/2026 às 16h19
Governo do Estado fortalece ações sociais com oficina multifuncional no Presídio Estadual de Santa Rosa
Abrigos produzidos no espaço são destinados às entidades de proteção animal do município -Foto: Divulgação Polícia Penal

A Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) e a Polícia Penal, por intermédio da 3ª Delegacia Regional da Polícia Penal (3ª DRPP), ampliaram a produção de abrigos para animais confeccionados na oficina multifuncional do Presídio Estadual de Santa Rosa (PESR). A iniciativa destina as casinhas a organizações não governamentais (ONGs) voltadas ao resgate de animais, bem como a famílias em situação de vulnerabilidade social que possuem animais domésticos.

Desde março de 2025, mais de 300 casinhas já foram entregues à Associação de Amigos dos Animais (Amigan), à Associação Focinho Amigo, à ONG Patrulha Animal e à Associação de Protetores do Projeto Miau, todas sediadas em Santa Rosa. Esta última, de forma excepcional, também recebeu cerca de 20 gaiolas destinadas ao acolhimento de felinos.

Oficina também produziu dez bancos vermelhos – símbolo internacional de enfrentamento à violência contra a mulher -Foto: Divulgação Polícia Penal
Oficina também produziu dez bancos vermelhos – símbolo internacional de enfrentamento à violência contra a mulher -Foto: Divulgação Polícia Penal

Além dos abrigos, a oficina também produziu dez bancos vermelhos — símbolo internacional de enfrentamento à violência contra a mulher — e mais de 60 floreiras para a campanha “Flores que falam, amor não mata”, promovida pela Associação de Senhoras Casa da Amizade de Santa Rosa.

Parceria com a prefeitura

Conforme a administração do estabelecimento prisional, a partir de 2025 foi firmada parceria com a prefeitura de Santa Rosa, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A cooperação possibilitou a ampliação da capacidade produtiva da unidade, que passou a contar com o trabalho de apenados, incluindo custodiados por crimes relacionados à violência contra a mulher, na confecção de uma a duas casinhas por dia. Os insumos utilizados são fornecidos pelo município.

A diretora do PESR, Letícia Cella, destacou o alcance social da iniciativa. “A ampliação dessa produção representa, acima de tudo, o fortalecimento do compromisso da Polícia Penal com a ressocialização. Os abrigos destinados às entidades de proteção animal, assim como os materiais produzidos para campanhas de enfrentamento à violência contra a mulher, evidenciam que o sistema prisional pode e deve ser um espaço de reconstrução de trajetórias, com resultados concretos para a sociedade.”

Campanhas contra a violência de gênero

Vaso de cerâmica pintado de vermelho, contendo uma planta ornamental de folhas verdes. Na frente do vaso há um adesivo com a mensagem “AMOR NÃO MATA – DENUNCIE 180”.
Campanha utiliza a metáfora das flores para sensibilização social, promovendo o respeito e a proteção às mulheres -Foto: Divulgação Polícia Penal

Como desdobramento das ações, o PESR mobilizou apenados condenados por feminicídio para revitalizar e pintar, na cor vermelha, bancos de madeira e ferro destinados a espaços públicos. Os assentos são identificados com informações sobre canais de denúncia e locais de acolhimento às vítimas.

A atividade “Flores que falam, amor não mata” utiliza a metáfora das flores para sensibilização social, promovendo o respeito e a proteção às mulheres, além de reforçar que o amor genuíno não humilha, não ameaça e não mata. Os apenados pintam os vasos, enquanto a Casa da Amizade de Santa Rosa realiza o plantio das flores.

Texto: Andréia Moreno/Ascom Polícia Penal
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 9 horas

Bombeiros do RJ realizaram mais de 8 mil salvamentos no mar em 2026

Muitas ocorrências envolviam comportamentos arriscados de banhistas

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Geral Há 13 horas

Pesquisa indica apoio ao exame toxicológico para tirar CNH A e B

Oito em cada dez entrevistados se mostraram favoráveis

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Há 14 horas

Programa da Prefeitura de SP faz castração gratuita de cães e gatos

Interessados devem solicitar serviço no Portal SP 156

 -
Sistema prisional Há 15 horas

Fluxo de entrada de novos presos no Núcleo de Gestão do Sistema Prisional é normalizado

A partir de tratativas institucionais e de alinhamentos com o Poder Judiciário, a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo ajustou procediment...

 -
Fazenda Há 15 horas

Governo repassa R$ 67,1 milhões do Devolve ICMS a mais de 533 mil famílias na quinta (30)

O governo do Estado realiza, na próxima quinta-feira (30/4), mais uma rodada de pagamentos do Programa Devolve ICMS , com a transferência de R$ 67,...

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. Máx. 19°
15° Sensação
1.49 km/h Vento
93% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h58 Nascer do sol
18h07 Pôr do sol
Terça
20°
Quarta
23° 10°
Quinta
26° 11°
Sexta
22° 14°
Sábado
25° 18°
Últimas notícias
Esportes Há 3 horas

Palmeiras derrota Bragantino para manter liderança no Brasileiro
Esportes Há 9 horas

Fluminense derrota Mixto-MT por 2 a 0 com gols de Keké e Dedé
Geral Há 9 horas

Bombeiros do RJ realizaram mais de 8 mil salvamentos no mar em 2026
Economia Há 10 horas

Alckmin anuncia R$ 10 bilhões para modernização de máquinas agrícolas
Esportes Há 10 horas

Seleção de rúgbi em cadeira de rodas conquista torneio internacional

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,98 +0,00%
Euro
R$ 5,84 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 411,002,90 +0,30%
Ibovespa
190,745,02 pts -0.33%
Mega-Sena
Concurso 3000 (25/04/26)
22
23
36
40
52
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7010 (25/04/26)
05
31
32
35
47
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3670 (25/04/26)
01
02
03
05
06
10
11
14
15
17
18
19
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2916 (24/04/26)
03
04
05
06
08
15
17
22
23
24
29
37
40
43
50
62
64
82
87
88
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2949 (24/04/26)
03
08
12
25
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias