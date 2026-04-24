Governo do Estado fortalece ações sociais com oficina multifuncional no Presídio Estadual de Santa Rosa

A Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) e a Polícia Penal, por intermédio da 3ª Delegacia Regional da Polícia Penal (3ª DRPP), ampliaram a produção de abrigos para animais confeccionados na oficina multifuncional do Presídio Estadual de Santa Rosa (PESR). A iniciativa destina as casinhas a organizações não governamentais (ONGs) voltadas ao resgate de animais, bem como a famílias em situação de vulnerabilidade social que possuem animais domésticos.
Desde março de 2025, mais de 300 casinhas já foram entregues à Associação de Amigos dos Animais (Amigan), à Associação Focinho Amigo, à ONG Patrulha Animal e à Associação de Protetores do Projeto Miau, todas sediadas em Santa Rosa. Esta última, de forma excepcional, também recebeu cerca de 20 gaiolas destinadas ao acolhimento de felinos.
Além dos abrigos, a oficina também produziu dez bancos vermelhos — símbolo internacional de enfrentamento à violência contra a mulher — e mais de 60 floreiras para a campanha “Flores que falam, amor não mata”, promovida pela Associação de Senhoras Casa da Amizade de Santa Rosa.
Parceria com a prefeitura
Conforme a administração do estabelecimento prisional, a partir de 2025 foi firmada parceria com a prefeitura de Santa Rosa, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A cooperação possibilitou a ampliação da capacidade produtiva da unidade, que passou a contar com o trabalho de apenados, incluindo custodiados por crimes relacionados à violência contra a mulher, na confecção de uma a duas casinhas por dia. Os insumos utilizados são fornecidos pelo município.
A diretora do PESR, Letícia Cella, destacou o alcance social da iniciativa. “A ampliação dessa produção representa, acima de tudo, o fortalecimento do compromisso da Polícia Penal com a ressocialização. Os abrigos destinados às entidades de proteção animal, assim como os materiais produzidos para campanhas de enfrentamento à violência contra a mulher, evidenciam que o sistema prisional pode e deve ser um espaço de reconstrução de trajetórias, com resultados concretos para a sociedade.”
Campanhas contra a violência de gênero
Como desdobramento das ações, o PESR mobilizou apenados condenados por feminicídio para revitalizar e pintar, na cor vermelha, bancos de madeira e ferro destinados a espaços públicos. Os assentos são identificados com informações sobre canais de denúncia e locais de acolhimento às vítimas.
A atividade “Flores que falam, amor não mata” utiliza a metáfora das flores para sensibilização social, promovendo o respeito e a proteção às mulheres, além de reforçar que o amor genuíno não humilha, não ameaça e não mata. Os apenados pintam os vasos, enquanto a Casa da Amizade de Santa Rosa realiza o plantio das flores.
Texto: Andréia Moreno/Ascom Polícia Penal
Edição: Secom