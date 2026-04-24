Governo do Estado fortalece ações sociais com oficina multifuncional no Presídio Estadual de Santa Rosa

A Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) e a Polícia Penal, por intermédio da 3ª Delegacia Regional da Polícia Penal (3ª DRPP), ampliaram a produção de abrigos para animais confeccionados na oficina multifuncional do Presídio Estadual de Santa Rosa (PESR). A iniciativa destina as casinhas a organizações não governamentais (ONGs) voltadas ao resgate de animais, bem como a famílias em situação de vulnerabilidade social que possuem animais domésticos.

Desde março de 2025, mais de 300 casinhas já foram entregues à Associação de Amigos dos Animais (Amigan), à Associação Focinho Amigo, à ONG Patrulha Animal e à Associação de Protetores do Projeto Miau, todas sediadas em Santa Rosa. Esta última, de forma excepcional, também recebeu cerca de 20 gaiolas destinadas ao acolhimento de felinos.

Oficina também produziu dez bancos vermelhos – símbolo internacional de enfrentamento à violência contra a mulher -Foto: Divulgação Polícia Penal

Além dos abrigos, a oficina também produziu dez bancos vermelhos — símbolo internacional de enfrentamento à violência contra a mulher — e mais de 60 floreiras para a campanha “Flores que falam, amor não mata”, promovida pela Associação de Senhoras Casa da Amizade de Santa Rosa.

Parceria com a prefeitura

Conforme a administração do estabelecimento prisional, a partir de 2025 foi firmada parceria com a prefeitura de Santa Rosa, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A cooperação possibilitou a ampliação da capacidade produtiva da unidade, que passou a contar com o trabalho de apenados, incluindo custodiados por crimes relacionados à violência contra a mulher, na confecção de uma a duas casinhas por dia. Os insumos utilizados são fornecidos pelo município.

A diretora do PESR, Letícia Cella, destacou o alcance social da iniciativa. “A ampliação dessa produção representa, acima de tudo, o fortalecimento do compromisso da Polícia Penal com a ressocialização. Os abrigos destinados às entidades de proteção animal, assim como os materiais produzidos para campanhas de enfrentamento à violência contra a mulher, evidenciam que o sistema prisional pode e deve ser um espaço de reconstrução de trajetórias, com resultados concretos para a sociedade.”

Campanhas contra a violência de gênero

Campanha utiliza a metáfora das flores para sensibilização social, promovendo o respeito e a proteção às mulheres - Foto: Divulgação Polícia Penal

Como desdobramento das ações, o PESR mobilizou apenados condenados por feminicídio para revitalizar e pintar, na cor vermelha, bancos de madeira e ferro destinados a espaços públicos. Os assentos são identificados com informações sobre canais de denúncia e locais de acolhimento às vítimas.

A atividade “Flores que falam, amor não mata” utiliza a metáfora das flores para sensibilização social, promovendo o respeito e a proteção às mulheres, além de reforçar que o amor genuíno não humilha, não ameaça e não mata. Os apenados pintam os vasos, enquanto a Casa da Amizade de Santa Rosa realiza o plantio das flores.