Omar Aziz divulga próximos depoimentos na CPI da Pandemia

O presidente da CPI da Pandemia, senador Omar Aziz (PSD-AM), divulgou em sua conta no Twitter o calendário dos próximos depoimentos da comissão. Os nomes e as datas ainda não foram confirmados na página oficial do colegiado. Conforme a tabela do parlamentar, a CPI passará a ouvir testemunhas também às sextas-feiras.

Está marcado para terça-feira (8) o retorno do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Insatisfeitos com o primeiro depoimento dele, senadores da oposição querem ouvi-lo novamente. Segundo eles, o atual chefe da pasta deixou de responder muitas perguntas em sua passagem pela comissão.

— Já estava prevista a reconvocação dele, mas em função da notícia da realização da Copa América no Brasil, nós precisamos saber o que ele pensa a respeito e o que mudou com a presença dele no governo. Queremos saber se agora o Executivo vai assumir alguma responsabilidade ou se ele está submetido a esse gabinete paralelo que opera de fora para dentro do ministério — justificou o senador Rogério Carvalho (PT-SE).

Na quarta-feira (9), é a vez do ex-secretário executivo do Ministério da Saúde Élcio Franco. Ele foi o número dois na pasta, na época do general Eduardo Pazuello. O depoimento foi inicialmente marcado para 27 de maio, mas ele avisou que ainda estava se recuperando após ter sido contaminado pelo coronavírus.

Na quinta (10), falará à comissão Marcos Geraldo Arnoud Marques, o Markinhos Show, assessor especial do Ministério da Saúde. Markinhos é palestrante motivacional e especialista em marketing, por isso os senadores pretendem saber detalhes sobre a área de comunicação do ministério. Oposicionistas alegam que o governo adotou uma postura de desinformar a população durante a pandemia.

Na sexta-feira (11) HAVERÁ um debate reunindo médicos e pesquisadores, que devem abordar questões relativas ao "tratamento precoce" e ao uso da cloroquina.