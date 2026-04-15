Governador Eduardo Leite destaca cultura como vetor estratégico de desenvolvimento no lançamento do Banrisul Cultural

O governador Eduardo Leite participou, na manhã desta quarta-feira (15/4), do lançamento do Instituto Banrisul Cultural, em Porto Alegre. A iniciativa amplia a atuação do banco no fomento à cultura no Rio Grande do Sul e consolida o setor como uma agenda estratégica de desenvolvimento social, econômico e humano. Com aporte inicial de R$ 27 milhões, o instituto deve impactar mais de 1 milhão de pessoas já no primeiro ano de atuação.

Estado já investiu mais de R$ 700 milhões no setor nos últimos anos -Foto: Vitor Rosa/Secom Leite destacou que o investimento em cultura está diretamente ligado à transformação social e ao desenvolvimento do Estado. “A cultura tem um papel decisivo na vida das pessoas. Ela promove inclusão, gera oportunidades e também movimenta a economia. Por isso, tratamos a cultura como política pública estruturante, integrada a áreas como educação, desenvolvimento social e segurança, especialmente na prevenção da violência. É um investimento que chega às pessoas e transforma realidades”, afirmou.

O presidente do Banrisul, Fernando Lemos, ressaltou que o instituto marca uma nova etapa na atuação da instituição. “Todos os aportes já feitos pelo banco, com patrocínios e editais, seguirão ocorrendo. Mas agora, com o Banrisul Cultural, passamos também a criar e executar nossos próprios programas e projetos, atuando como um agente que fortalece comunidades ao promover cultura, educação e inclusão”, explicou.

Investimento e alcance social

A iniciativa reúne uma rede de parceiros públicos e privados para viabilizar projetos com capilaridade em diferentes regiões, ampliando o acesso à arte, à formação cultural e à preservação do patrimônio.

O Instituto Banrisul Cultural nasce com foco na democratização do acesso à cultura, atuando em escolas, bibliotecas, teatros e outros espaços já existentes. Entre os programas apresentados estão ações de formação artística, circulação cultural e iniciativas de inclusão social, com destaque para projetos voltados a jovens, idosos e comunidades em situação de vulnerabilidade.

A diretora-geral do instituto, Beatriz Araujo, enfatizou o compromisso com a ampliação do acesso. “Nosso objetivo é levar a cultura para além dos circuitos tradicionais, alcançando públicos que muitas vezes não se sentem contemplados. Queremos valorizar o patrimônio cultural, promover cidadania e estimular a criatividade, contribuindo para uma sociedade mais justa e inclusiva”, destacou.

Cultura como política pública estruturante

Durante sua fala, o governador também reforçou o volume de investimentos realizados pelo Estado na área cultural nos últimos anos, que supera R$ 700 milhões em diferentes programas e iniciativas.

Novo instituto amplia atuação do Banrisul no fomento à cultura no Estado com ações incluem formação artística e inclusão social -Foto: Vitor Rosa/Secom

“O nosso compromisso com a cultura vai muito além da valorização da identidade do nosso povo. Ele se materializa em ações e no maior volume de investimentos das últimas décadas. Foram mais de R$ 700 milhões aplicados em diferentes iniciativas, ampliando o acesso, fortalecendo o setor e gerando oportunidades. Quando investimos em cultura, estamos investindo em desenvolvimento, em inclusão e também em prevenção, especialmente para os nossos jovens”, afirmou.

O evento marca mais um avanço na estratégia do governo de integrar as políticas culturais ao desenvolvimento social e econômico do Rio Grande do Sul, consolidando uma agenda voltada à ampliação do acesso, ao estímulo à produção artística e à promoção da inclusão em todo o território gaúcho.