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Governo do Estado entrega quarta etapa das obras do Castelo da Granja de Pedras Altas

Referencial histórico e arquitetônico do Rio Grande do Sul, o Castelo da Granja Pedras Altas, localizado no município homônimo, na região sul do Es...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
13/04/2026 às 19h02
Governo do Estado entrega quarta etapa das obras do Castelo da Granja de Pedras Altas
Referencial histórico e arquitetônico do Rio Grande do Sul, o Castelo está localizado em Pedras Altas, na região Sul do Estado -Foto: Renato Savoldi/Sedac

Referencial histórico e arquitetônico do Rio Grande do Sul, o Castelo da Granja Pedras Altas, localizado no município homônimo, na região sul do Estado, passou por uma nova etapa de obras, entregues na sexta-feira (10/4). A quarta fase dos trabalhos contou com investimento de R$ 2.051.310,03, divididos entre R$ 1.971.310,03, captados via Lei de Incentivo à Cultura (LIC), e R$ 80 mil provenientes do município.

Integraram essa etapa o restauro nos andares superiores do prédio, a execução de drenagem no entorno do edifício e a realização de ações educativas. A LIC já havia financiado a primeira fase das obras, inaugurada em 2024. A segunda recebeu recursos da Fundação Toyota do Brasil e a terceira foi viabilizada por meio da Lei Rouanet.

As melhorias realizadas nas etapas anteriores incluem impermeabilização, revisão pluvial, pavimentação dos terraços, reintegração de revestimentos internos de tetos e paredes, restauração de esquadrias externas, limpeza da fachada, construção de banheiro de apoio, identificação e correção de rachaduras e fissuras, troca de madeiramento e telhas, instalação de cozinha, entre outras ações. As próximas etapas, com cronograma a definir, abrangem serviços no subsolo e no térreo, recuperação de todo o acervo móvel e intervenções nas demais edificações do complexo.

Foto do Castelo de Pedras Altas

Foto do Castelo de Pedras Altas

Foto do Castelo de Pedras Altas

Foto do Castelo de Pedras Altas

Foto do Castelo de Pedras Altas

Foto do Castelo de Pedras Altas

Patrimônio cultural

Tombado como patrimônio cultural do Estado, o Castelo da Granja de Pedras Altas foi construído a pedido de Joaquim Francisco de Assis Brasil – político, diplomata, produtor rural e intelectual gaúcho, que é patrono da agricultura do Rio Grande do Sul e que dá nome ao parque onde ocorre a Expointer, em Esteio.

A edificação, datada de 1913, é um exemplar único de técnicas pioneiras de sistema construtivo e de infraestrutura, destacando-se também por seu valor paisagístico e por seu significativo acervo relacionado à trajetória de Assis Brasil. Na biblioteca, encontram-se cerca de 15 mil livros, dentre eles exemplares raros de grande valor histórico. Na Revolução de 1923, o local foi palco da assinatura do tratado de paz que deu fim ao conflito entre chimangos e maragatos, documento que entrou para a história como o Pacto de Pedras Altas.

Texto: Ascom Sedac
Edição: Secom

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(Foto: Divulgação/Emater-RS/Ascar)
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