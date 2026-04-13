Governo do Estado entrega quarta etapa das obras do Castelo da Granja de Pedras Altas

Referencial histórico e arquitetônico do Rio Grande do Sul, o Castelo está localizado em Pedras Altas, na região Sul do Estado -Foto: Renato Savoldi/Sedac

Referencial histórico e arquitetônico do Rio Grande do Sul, o Castelo da Granja Pedras Altas, localizado no município homônimo, na região sul do Estado, passou por uma nova etapa de obras, entregues na sexta-feira (10/4). A quarta fase dos trabalhos contou com investimento de R$ 2.051.310,03, divididos entre R$ 1.971.310,03, captados via Lei de Incentivo à Cultura (LIC), e R$ 80 mil provenientes do município.

Integraram essa etapa o restauro nos andares superiores do prédio, a execução de drenagem no entorno do edifício e a realização de ações educativas. A LIC já havia financiado a primeira fase das obras, inaugurada em 2024. A segunda recebeu recursos da Fundação Toyota do Brasil e a terceira foi viabilizada por meio da Lei Rouanet.

As melhorias realizadas nas etapas anteriores incluem impermeabilização, revisão pluvial, pavimentação dos terraços, reintegração de revestimentos internos de tetos e paredes, restauração de esquadrias externas, limpeza da fachada, construção de banheiro de apoio, identificação e correção de rachaduras e fissuras, troca de madeiramento e telhas, instalação de cozinha, entre outras ações. As próximas etapas, com cronograma a definir, abrangem serviços no subsolo e no térreo, recuperação de todo o acervo móvel e intervenções nas demais edificações do complexo.