Paim defende projeto que prevê quebra de patentes de vacinas contra covid-19

O projeto, de autoria do próprio Paim, já foi aprovado no Senado e aguarda votação na Câmara

Em pronunciamento nesta terça-feira (1º), o senador Paulo Paim (PT-RS) voltou a cobrar da Câmara dos Deputados a votação do PL 12/2021, projeto de lei de sua autoria que prevê o licenciamento compulsório e temporário de patentes de insumos, vacinas e medicamentos destinados ao combate à pandemia. O projeto já foi aprovado no Senado.

— Por que a Câmara ainda não votou? Ninguém responde isso.

Ao defender seu projeto, Paim citou o Boletim Legislativo nº 91, publicação da Consultoria Legislativa do Senado. Ele disse que essa edição do boletim confirma que a proposta "não é uma proposta extravagante, como alguns dizem". O senador também frisou que o seu teor de seu projeto é semelhante ao de proposições em análise em outros países.

De acordo com o senador, os consultores que escreveram esse texto argumentam que o projeto de Paim não coloca em risco parcerias tecnológicas em andamento e pode inclusive contribuir para o surgimento de outras.

Paim também disse que, na opinião dos consultores, caso a proposta seja aprovada pelo Cogresso Nacional e sancionada pela Presidência da República, o Brasil não estará violando qualquer acordo internacional e terá uma legislação que estabelecerá os limites de atuação do Poder Executivo, com regras claras de procedimento e prazos compatíveis com a situação de urgência que o país enfrenta.

— Pesquisadores e especialistas em vírus afirmam que, com o inverno e o abandono das medidas de proteção, poderemos chegar a 750 mil mortos no país até o final de agosto e o início de setembro. Nem sequer o uso de máscara poderá evitar os óbitos se não mantivermos o distanciamento ou se não estivermos vacinados. Vacina já, para todos. Quanto maior o prazo para adoção de medidas de urgência, mais pessoas serão vitimadas — alertou.