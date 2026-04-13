Redentora inaugura centro voltado ao artesanato indígena na Terra Indígena do Guarita

O município de Redentora passou a contar com um novo espaço destinado à valorização da produção artesanal dos povos indígenas. Foi inaugurado pela administração municipal o Centro Turístico de Artesanato da Terra Indígena do Guarita, localizado no Setor Linha São Paulo. A comunidade indígena da região reúne cerca de 10 mil pessoas, o que corresponde a aproximadamente 40% da população local.

Durante a cerimônia de abertura, o prefeito Malberk Dullius destacou a relevância do artesanato tanto no aspecto cultural quanto na geração de renda para as famílias indígenas. Segundo ele, a ausência de um local adequado fazia com que muitos artesãos precisassem buscar outros municípios para expor e vender seus produtos.

Representando a Emater/RS-Ascar, o extensionista Luiz Lyra Acosta Paz avaliou que a nova estrutura supre uma demanda antiga do município, ampliando as possibilidades de realização de feiras, encontros e atividades comunitárias. Na mesma linha, o vice-cacique Carlinhos Alfaiate ressaltou que o espaço deve facilitar a divulgação e a comercialização dos artigos produzidos pelos povos indígenas.

A inauguração ocorreu na última semana e contou com a presença de lideranças políticas e autoridades locais. Durante as manifestações, também foram apontadas demandas de infraestrutura no entorno do centro, como a instalação de um redutor de velocidade e a colocação de sinalização para orientar motoristas e estimular a parada no local.

O evento marcou a abertura da programação da 1ª Feira da Cultura e Artesanato Indígena, que seguiu ao longo da tarde com palestras e apresentações culturais.





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